Paul McCartney discute avec Rick Rubin dans la bande-annonce de “3, 2, 1”

Paul Mccartney discute du solo de trompette piccolo unique en son genre qui se trouve au centre du “Penny Lane” dans un nouveau clip sur Rolling Stone de la série à venir, McCartney, 3, 2, 1, diffusée le 16 juillet sur Hulu.

La nouvelle série trouve McCartney dans une longue conversation en tête-à-tête avec Rick Rubin. Comme le réalisateur de la série Zachary Heinzerling l’a dit à Rolling Stone dans un e-mail, Rubin est entré dans l’interview avec une liste de chansons dont il voulait discuter avec McCartney, et quand “Penny Lane” est apparu, c’est Rubin qui a spécifiquement isolé le solo de trompette.

Dans la bande-annonce, McCartney note comment le joueur de session responsable de la performance, Dave Mason, a tenté d’expliquer que le solo prévu était hors de portée de la trompette piccolo. “Et je lui lance un regard du genre ‘Ouais, tu peux le faire'”, se souvient McCartney avec un petit rire timide. “Alors il la joue, et cela l’a hanté pour le reste de sa vie!”

Du moment, Heinzerling dit : « Cela a déclenché une réaction chez Paul, et le résultat est ce genre de narration comme si c’était la première fois. Il y a une nouveauté et une fraîcheur dans l’histoire que raconte Paul, ce n’est pas une histoire qui a été racontée un million de fois, on a l’impression qu’elle est racontée pour la première fois parce que la chanson n’a pas été jouée de la même manière.

McCartney, 3, 2, 1 offrira six épisodes et trouvera McCartney discutant avec Rubin de son travail avec les Beatles et les Wings, ainsi que de sa longue carrière solo.

« L’amour enfantin de Rick pour les Beatles et la capacité de Paul à se souvenir des décisions spécifiques prises en cours de route et des histoires derrière des questions telles que « Pourquoi avez-vous joué ce style de basse contre un autre ? » ou « D’où vient ce son ? » lève vraiment le rideau sur certaines de ces chansons qui sont si légendaires que nous ne pourrions jamais imaginer comment elles ont été créées », a déclaré Heinzerling. « Comment créez-vous ‘Eleanor Rigby’ ? C’est une chanson tellement emblématique qui a une telle mystique et magie. Le but de la série est d’essayer de démystifier une partie de cela et de comprendre le processus réel derrière la création de ce que nous considérons comme de la magie.

