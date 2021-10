Paul McCartney dit que John Lennon est responsable de la rupture des Beatles

Paul Mccartney fait une déclaration explosive – que c’était la fin John Lennon qui a brisé les Beatles et pas lui… quelque chose que l’histoire a longtemps reproché à Paul au fil des ans.

Le rockeur emblématique a remis les pendules à l’heure – sa version, en tout cas – avec le gardien, mettant le blâme carrément dans le coin de John … affirmant que le gars est entré un jour et a annoncé qu’il se séparait du groupe.

« C’est John qui voulait divorcer »: McCartney remet les pendules à l’heure sur la séparation des Beatles https://t.co/uE8PXQEHOC – The Guardian (@guardian) 10 octobre 2021 @guardian

PMC a insisté sur qui était en faute, en disant … « Arrêtez-vous là. Je ne suis pas la personne qui a incité la scission. Oh non, non, non. John est entré dans une pièce un jour et a dit que je quittais les Beatles. Est-ce que c’est l’instigateur de la scission, ou non ? » Il ajoute : « C’était mon groupe, c’était mon travail, c’était ma vie, alors je voulais que ça continue. »

Il poursuit en disant que les 3 autres membres du groupe — Ringo Starr, George Harrison et lui-même – ont été laissés pour ramasser les morceaux … et ont même été invités à garder le silence à ce sujet alors que les questions juridiques et commerciales se jouaient dans les coulisses.

Finalement, McCartney a annoncé publiquement en 1970 qu’il quittait le groupe – le premier membre à le faire publiquement – ​​et depuis lors, il est souvent considéré comme la force motrice.

Bien sûr, il y a eu des histoires et des rumeurs selon lesquelles John était, en effet, celui qui a lancé les choses – mais cela semble être la première fois que Paul approuve ce récit. Comme vous pouvez l’imaginer, on lui a posé des questions sur la rupture pendant des années et des années… mais l’a toujours qualifié de chapitre triste, sans vraiment pointer le doigt. Maintenant, il l’est.

Le timing ici est très intéressant … Samedi a marqué ce qui aurait été le 81e anniversaire de John, et Paul a en fait lancé quelque chose sur Instagram pour l’honorer. Il a posté une photo en noir et blanc d’eux deux sur leurs guitares, écrivant … « Joyeux anniversaire pensées pour John – Paul. »

Quelque 24 heures plus tard, il dénonce un peu son vieil ami – qui n’est pas là pour se défendre. John a été tué en 1980 par Marc David Chapman.

Tu parles d’un 180, hein ?!?