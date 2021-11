Paul McCartney est crédité de la paternité d’une chanson considérée par John Lennon

Dans son nouveau livre The Lyrics, dans lequel il réfléchit aux origines et aux événements qui ont inspiré ses chansons les plus emblématiques, McCartney a clairement indiqué que le single avait été réalisé par lui-même et en hommage à son bon ami. Tara Browne, l’héritier de l’empire de la bière Guinness, décédé tragiquement à l’âge de 21 ans dans un accident de voiture.

« Je voulais écrire sur lui dans A Day in the Life : ‘Il a perdu la tête dans une voiture / Il ne s’est pas rendu compte que les lumières avaient changé' », dit le paragraphe de la pièce qui parle de la chanson. Fait intéressant, quelques années avant le crime qui a mis fin à la vie de Lennon, il a fait référence au même événement et à la tristesse qui l’a par conséquent envahi pour mettre en contexte les paroles qu’il aurait écrites pour composer la chanson.

« C’était ce que j’avais en tête quand j’ai écrit ce couplet », a reconnu Lennon, dans une interview à l’époque, à propos des références de la chanson à un incident aussi dramatique. Il a fallu près de 20 ans à Paul McCartney pour offrir le premier des témoignages remettant en cause la version de Lennon, bien que ce qui frappe maintenant, c’est que, dans sa biographie de 1997, Many Years From Now, McCartney a directement affirmé qu’A Day in the Life, n’avait rien à voir avec le décès de Browne.