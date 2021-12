Paul McCartney et Jack McCoy s’associent pour le clip « Slidin » (EOB Remix) »

Paul Mccartney a de nouveau collaboré avec le cinéaste Jack McCoy, faisant prendre conscience de l’importance de protéger nos côtes en dédiant sa nouvelle vidéo «Slidin’ (EOB Remix)» à l’association caritative Surfrider Foundation Australia.

Paul McCartney et Jack McCoy ont collaboré à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie, et chaque fois qu’ils le font, leur amour mutuel pour l’océan est toujours au centre de leurs préoccupations.

En décembre 2020, McCartney a publié son nominé aux GRAMMY McCartney III, avec « Slidin’ », un morceau qui, selon lui, serait parfaitement accompagné de séquences de surf et d’océan et s’est tourné vers McCoy pour voir s’il pouvait lui donner un coup de main.

« Dès que j’ai entendu la chanson, je me suis dit ‘Craig Anderson' », a déclaré McCoy. « J’ai fait appel à des amis de Craig pour me fournir des images incroyables et j’ai fait ce qui est devenu la vidéo officielle du morceau.

« Avec la bénédiction de Paul, Craig et moi avons choisi de dédier la vidéo à Surfrider Foundation pour aider à battre le tambour avec leur combat en cours pour notre littoral, en particulier le combat actuel pour STOP PEP11, une proposition de forage de pétrole et de gaz au large de la côte de la Nouvelle-Galles du Sud . »

Quelques mois plus tard, McCoy a appris que McCartney était sur le point de sortir McCartney III imaginé, une réinterprétation complète de l’album de McCartney III organisée par Paul lui-même et mettant en vedette une sélection diversifiée d’amis, de fans et de toutes nouvelles connaissances – dont Anderson .Paak, Beck, Dominick Fike, Phoebe Bridgers, St. Vincent et bien sûr EOB alias Ed O’Brien de Radiohead.

« Ed O’Brien de Radiohead a produit une version gonflée de ‘Slidin » qui, selon moi, serait parfaite pour faire une autre vidéo de surf comme une sorte de serre-livre pour la première», explique McCoy.

« Faire ce remix pour Paul était très amusant », a déclaré O’Brien. « L’hiver était sombre et un deuxième confinement était imminent, mais travailler sur cette piste avec Paul Epworth a été un moment de lumière. Tellement bon d’avoir ces tiges et d’entendre ces voix… de la bonne batterie aussi… tous les instruments joués par Paul ! Nous nous sommes inspirés d’une de ses chansons antérieures – en gros, nous essayions de « Helter Skelter » ! Superbe vidéo et collaboration avec la Surfrider Foundation…”

Achetez ou diffusez McCartney III Imagined.