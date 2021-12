Paul McCartney et Keith Richards mettront aux enchères des souvenirs signés pour une œuvre caritative

Paul Mccartney, BTS, Keith Richards et Harry Styles font partie de la litanie d’artistes prêts à offrir des équipements musicaux et des souvenirs signés, rares et autrement uniques lors d’une prochaine vente aux enchères caritative.

La vente aux enchères aura lieu virtuellement le dimanche 30 janvier, marquant la dernière collaboration entre Julien’s Auctions et MusiCares, la branche caritative de The Recording Academy. In vient en tandem avec les Grammy Awards de l’année prochaine, dont la cérémonie aura lieu le lundi 31 janvier. Plus de détails peuvent être trouvés sur le site officiel de Juliens Auctions site Internet.

En tête de la vente aux enchères se trouve une collection de costumes sur mesure que BTS portait aux Grammys 2021 (où ils ont interprété leur succès « Dynamite »), avec une valeur estimée entre 30 000 $ et 50 000 $. Le groupe proposera également une Epiphone Les Paul Pro ’56 signée par les membres RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V et Jung Kook, ainsi qu’un trio de bagues de la collection personnelle de j-hope.

McCartney et Styles s’associeront tous deux avec leurs propres instruments signés, le premier offrant une guitare basse Hofner B-Bass Hi Series, et le second une Gibson ES-335 acoustique-électrique. Styles fournira également une copie signée du « Watermelon Sugar » de sept pouces – inscrit avec la phrase « Tout mon amour pour vous, traitez les gens avec gentillesse » – et trois photos Polaroid-esque du tournage du clip de la chanson.

Le rejoint avec l’offre d’une ES-335 signée Keith Richards, dont le modèle en ébène sera vendu aux enchères avec une vidéo de quatre secondes (sous forme NFT) de la Pierres qui roulent légende inscrivant sa signature sur la guitare. Tom Petty offrira également une ES-335, qu’il a signée lorsqu’il a été honoré en tant que personne de l’année 2017 de MusiCares.

Parmi les autres objets à gagner, il y a une peinture à l’huile originale de Prince par Joni Mitchell, qui a été nommée Personnalité de l’année de l’année prochaine en août. EMBRASSER‘ Gene Simmons propose également deux de ses propres œuvres d’art uniques, tandis que Chris Stapleton et Bono de U2 contribueront tous les deux à des paroles manuscrites (les premières inscrites sur une Fender Player Telecaster).

D’autres pièces remarquables sur les cartes incluent un manteau en cuir de la garde-robe d’Ozzy Osbourne – signé par le Sabbat noir leader à quatre endroits – et un «objet spécial» mystérieux offert par la succession du regretté leader de Soundgarden Chris Cornell.