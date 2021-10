Paul McCartney et ses ailes s’envolent vers Vénus et Mars

Paul McCartney et les ailes aurait difficilement pu être plus chaud lorsque leur deuxième single de l’album Venus and Mars, “Letting Go”, est entré dans le Billboard Hot 100 pour la semaine du 4 octobre 1976.

Les deux le LP lui-même et son premier single, le morceau enjoué et réconfortant « Listen To What The Man Said », avait dominé le palmarès américain. L’album était également devenu n ° 1 au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays européens. À ce jour, le groupe faisait partie de la gigantesque tournée Wings Over The World, qui s’est étendue à travers le monde pendant environ 14 mois et a donné naissance au triple album live Wings Over America, ainsi qu’à la sortie d’un film et d’un téléfilm.

« Vaguement inquiétant »

“Letting Go” a été l’une des premières chansons enregistrées pour Venus and Mars, enregistrée aux studios Abbey Road avec Geoff Britton pendant son court mandat en tant que batteur. Écrit, comme tout l’album, par Paul et sa femme Linda, le morceau maussade contrastait fortement avec son prédécesseur optimiste en tant que single. La critique de Billboard a repris sur la “progression d’accords mineurs vaguement inquiétante”.

Écoutez le meilleur de Paul McCartney & Wings sur Apple Music et Spotify.

Bien qu’il s’agisse de la nouvelle entrée la plus élevée de ce classement américain au n ° 74, le single Capitol s’est essoufflé au n ° 39, trois semaines plus tard. Au Royaume-Uni, il a culminé juste de l’autre côté du Top 40, à la 41e place. Le troisième single de l’album, le medley de “Venus and Mars/Rock Show”, s’en sort considérablement mieux, atteignant la 12e place aux États-Unis.

“Letting Go” a continué à figurer dans le set live de McCartney, et en 2014, il a été repris par Heart pour l’album hommage à divers artistes The Art Of McCartney. Un mix inédit de la chanson a été mis à disposition en téléchargement gratuit sur son site Internet la même année, après un début à la radio sur BBC 6 Music.

Achetez ou diffusez « Letting Go » sur Vénus et Mars.