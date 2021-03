Paul McCartney et ses filles célèbrent Linda McCartney avec un nouveau livre de recettes

Paul Mccartney célèbre sa défunte épouse Linda avec un nouveau livre de cuisine: La cuisine familiale de Linda McCartney: plus de 90 recettes à base de plantes pour sauver la planète et nourrir l’âme. Un travail d’amour, le projet a trouvé l’artiste légendaire faisant équipe avec ses filles Stella et Mary pour collecter, réinventer et mettre à jour les recettes végétales préférées de Linda.

Sorti le 24 juin via Seven Dials, le livre présente également des histoires personnelles, trois décennies de photos de famille et des souvenirs de Linda, décédée en 1998.

Recevez les dernières nouvelles du rock directement dans votre boîte de réception!

Recevez les dernières nouvelles de uDiscover Music directement dans votre boîte de réception!

Linda, qui a épousé Paul en 1969, était connue comme une photographe à succès et membre cofondatrice de Wings. Mais elle était aussi une militante passionnée des droits des animaux qui est devenue végétarienne en 1971 – bien avant qu’il ne devienne un mode de vie répandu. Au cours de sa vie, elle a écrit trois livres de cuisine à base de plantes et a créé sa propre gamme d’aliments végétaliens et végétariens.

«Il y a des années, avant que quiconque ne se soit réveillé à l’idée des problèmes d’environnement, de santé et de bien-être animal, Linda ouvrait la voie avec le végétarisme, en parlait aux gens et en faisait la promotion», a déclaré Paul dans un communiqué. «À la maison, elle cuisinait pour la famille et ces recettes ont été mises à jour pour un public moderne, elles sont donc toutes à base de plantes et fabuleuses. Dans le livre, il y a des photos de famille et des histoires de cette époque, et bien sûr beaucoup de bonnes, belles recettes saines et savoureuses.

Anna Valentine, éditrice exécutive de Seven Dials, a ajouté: «Outre une cuisinière fantastique, Linda était une véritable pionnière qui a fait campagne sans relâche pour le bien-être des animaux et un avenir durable. Trente ans plus tard, c’est un privilège de contribuer une fois de plus à partager ce message important et de mettre à jour ses délicieuses recettes pour un public végétal.

La cuisine familiale de Linda McCartney est disponible le 24 juin et peut être précommandée ici.

Cliquez ici pour écouter le meilleur de Paul McCartney et des ailes.