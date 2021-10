Paul McCartney explique pourquoi les Beatles se sont séparés

C’est ainsi que John Lennon et les Beatles ont inspiré la science 1:22

. – Lorsque le plus grand groupe de l’histoire de la musique britannique, les Beatles, a été dissous en 1970, les fans ont pointé du doigt le co-chanteur Paul McCartney.

Aujourd’hui, plus d’un demi-siècle plus tard, McCartney a révélé que c’était en fait John Lennon qui était à l’origine de la scission.

Dans une interview à venir sur BBC Radio 4, il a déclaré au journaliste John Wilson: « John est entré dans la pièce un jour et a dit: » Je quitte les Beatles « . Et il a dit: » C’est assez excitant. C’est comme un divorce. « Et il nous a laissés ramasser les morceaux », a déclaré McCartney dans un aperçu diffusé lundi dans l’émission Today de la station.

Alors que Wilson a noté que McCartney était celui qui a poursuivi ses compagnons de groupe pour mettre fin au partenariat commercial, il a également déclaré qu’être blâmé pour la rupture du groupe avait « frustré McCartney pendant un demi-siècle ».

McCartney a déclaré que la décision de Lennon de quitter le groupe était motivée par sa quête de justice sociale, y compris des mouvements comme le « bagisme », où lui et sa femme, Yoko Ono, se sont mis en sac pour exhorter les gens à ne pas juger les autres pour leur apparence.

Lennon et Ono ont également organisé des bed-ins à Amsterdam et à Montréal en 1969. Lors de ces événements, ils ont passé une semaine dans des chambres d’hôtel pour protester contre le conflit, en particulier la guerre du Vietnam.

« Le fait était que John faisait une nouvelle vie avec Yoko et il voulait entrer dans un sac, et il voulait être au lit pendant une semaine à Amsterdam, pour la paix », a déclaré McCartney. « Vous ne pouvez pas discuter avec ça. »

« La période la plus difficile » : la rupture des Beatles

McCartney a décrit la rupture comme « la période la plus difficile de ma vie » et a déclaré qu’il aurait pu imaginer que les Beatles continueraient plus longtemps si Lennon n’avait pas provoqué la rupture.

« Les Beatles se séparaient et c’était mon groupe, c’était mon travail, c’était ma vie », a-t-il déclaré. « Je voulais que ça continue, je pensais que nous faisions de très bonnes choses, vous savez, ‘Abbey Road’, ‘Let It Be’, pas mal. »

McCartney publiera le mois prochain un livre de commentaires sur les paroles de ses chansons, édité par le poète irlandais Paul Muldoon, et comprenant des chansons écrites pour les Beatles.

Il a également dit à Wilson que lui et Lennon avaient écrit une pièce de quatre pages dans le genre « évier de cuisine » avant le début des Beatles.

L’intégralité de l’interview sera diffusée le 23 octobre.