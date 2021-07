Paul McCartney numériquement vieilli pour un nouveau clip mettant en vedette Beck

Paul McCartney a le droit de faire presque tout ce qu’il veut sur le plan artistique à ce stade, et si cela inclut le vieillissement de lui-même pour son dernier clip, personne ne lui fera obstacle. McCartney, 79 ans, ressemblait à lui-même beaucoup plus jeune dans un nouveau clip fantaisiste pour le remix de Beck de “Find My Way”. La piste originale est apparue sur McCartney III de l’année dernière, tandis que la nouvelle version de la chanson apparaît sur McCartney III Imagined.

La vidéo “Find My Way” a été coproduite par Hyperreal Digital, connu pour créer des avatars numériques étrangement réalistes. Pour ce projet, ils ont transformé un danseur en McCartney de l’époque des Beatles, avec un haut en vadrouille. “La technologie pour faire vieillir les talents et les faire performer dans des environnements créatifs comme celui-ci est maintenant pleinement réalisée, même avec l’un des visages les plus reconnus au monde”, a déclaré le PDG d’Hyperreal, Remington Scott, dans un communiqué.

La version 2021 de McCartney fait également une brève apparition dans la vidéo, tout comme Beck. La vidéo a été réalisée par Andrew Donoho, qui a travaillé avec The Strokes et Janelle Monae, et chorégraphiée par Phil Tayag, qui a travaillé avec Bruno Mars et Jabbawockeez. Il a été diffusé pour la première fois sur les réseaux MTV et sur le panneau d’affichage ViacomCBS Times Square à New York jeudi.

Depuis sa sortie, la vidéo “Find My Way” a accumulé plus de 1,4 million de vues sur YouTube. La réponse à la vidéo a été majoritairement positive, bien que certains aient trouvé la technologie un peu étrange en mouvement. “C’est à la fois terrifiant et tellement génial, c’est comme voir un univers alternatif où Paul est une jeune pop star en 2021”, a écrit un fan. “Le vrai Paul qui court derrière… C’est donc une ouverture vers le multivers de Paul McCartney ?” un autre a plaisanté.

McCartney III Imagined est sorti pour la première fois sur les plateformes de streaming le 16 avril, avec des éditions physiques vendredi. L’album présente plusieurs nouveaux artistes réinterprétant des chansons de l’original McCartney III ou remixant les pistes. St. Vincent, Phoebe Bridgers, Anderson .Paak, Josh Homme et Blood Orange sont parmi les contributeurs. L’acteur et DJ Idris Elba a remixé le morceau “Long Tailed Winter Bird”, qui n’est disponible que sur les éditions physiques.

Ce n’était pas le seul grand projet que McCartney a publié ce mois-ci. Le 16 juillet, Hulu a sorti McCartney 3, 2, 1, une série documentaire mettant en vedette McCartney discutant de ses chansons classiques avec le producteur Rick Rubin. Six épisodes ont été produits, avec McCartney discutant de son temps avec les Beatles, de sa relation avec John Lennon et de son travail avec son groupe des années 1970 Wings.

