Paul McCartney partage la vidéo BTS de “Find My Way (Feat. Beck)”

Paul Mccartney a révélé une vidéo BTS pour son psychédélique Visuel « Find My Way » avec Beck. La pièce cinématographique montre McCartney transporté dans le temps, traversant les couloirs labyrinthiques d’un hôtel en tant que jeune homme. Le look BTS offre un regard intime sur la façon dont l’équipe a accompli l’exploit de faire remonter Paul dans le temps.

Le “Trouve mon chemin (feat. Beck) » a été coproduite par Hyperreal Digital, spécialisée dans la création d’avatars numériques hyper-réalistes. « La technologie permettant de faire vieillir les talents et de les faire jouer dans des environnements créatifs comme celui-ci est désormais pleinement réalisée, même avec l’un des visages les plus reconnus au monde », a déclaré Remington Scott, PDG d’Hyperreal.

Réalisé par Andrew Donoho (Janelle Monae, The Strokes, Khalid) et chorégraphié par Phil Tayag (Bruno Mars, Jabbawockeez), “Find My Way (feat. Beck)” a été dévoilé au monde via une première mondiale de diffusion sur MTV Live, MTVU et sur le réseau mondial de chaînes de MTV, ainsi que sur le panneau d’affichage ViacomCBS Times Square à New York.

“Find My Way (feat. Beck)” est le morceau d’ouverture de III Imaginé, qui est sorti en vinyle, CD et cassette le 23 juillet via Capitol Records. L’album est également disponible en numérique.

L’album de remix est revenu à la première place du palmarès des meilleures ventes d’albums de Billboard (daté du 7 août) pour sa première semaine au sommet, après sa sortie sur des formats physiques le 23 juillet.

L’album s’est vendu à 21 000 exemplaires aux États-Unis au cours de la semaine se terminant le 29 juillet, selon MRC Data, en grande partie grâce à sa sortie sur CD, vinyle et cassette. L’album est une collection de chansons remixées du dernier album studio de McCartney, la sortie de décembre 2020 McCartney III, et a été initialement publié via des services de téléchargement numérique et de streaming le 16 avril 2021.

Imagined est le premier album de remix à atteindre la première place depuis celle de Justin Bieber Never Say Never : The Remixes a passé une semaine à la première place du classement du 5 mars 2011.

Achetez ou diffusez McCartney III Imagined.