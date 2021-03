Paul McCartney partage les recettes de sa femme décédée dans un livre de cuisine familial ⋆ .

WENN / Instagram

La star des Beatles et ses deux filles Mary et Stella McCartney s’associent pour rendre hommage à la défunte matriarche en lançant un livre de recettes de ses recettes végétariennes.

AceShowbiz –

Monsieur Paul Mccartney rend hommage à sa défunte épouse Linda en partageant ses recettes sans viande dans un nouveau livre de cuisine familial.

Les Beatles la légende s’est associée à ses filles Mary et Stella pour lancer Linda McCartney‘s « Cuisine familiale: plus de 90 recettes à base de plantes pour sauver la planète et nourrir l’âme«.

Le trio a mis à jour les plats végétariens les plus appréciés de la chanteuse Linda, tels que la tarte au berger, le chili non carne, les rouleaux de saucisses et les crêpes à l’américaine, et a partagé des histoires et des photos personnelles de la cuisine familiale à côté des recettes.

Dans un communiqué de presse, Paul déclare: «Il y a des années, avant que quiconque ne se soit réveillé à l’idée des problèmes d’environnement, de santé et de bien-être animal, Linda ouvrait la voie avec le végétarisme, en parlait aux gens et en faisait la promotion.

«À la maison, elle cuisinait pour la famille et ces recettes ont été mises à jour pour un public moderne, elles sont donc toutes à base de plantes et fabuleuses.

Il ajoute: «Dans le livre, il y a des photos de famille et des histoires de cette époque, et bien sûr beaucoup de bonnes recettes saines au goût magnifique. J’espère donc que ce livre inspirera des conversations sur la durabilité et sur la vie moderne parmi les gens, en plus de leur donner de bonnes recettes à manger.

En plus des vieux favoris de Linda, Paul et ses filles ont également offert leurs propres versions de certains des produits de base à leurs tables de dîner, notamment des hamburgers au jacquier effiloché, du pad thaï et des biscuits croquants aux pacanes.

«Cuisine familiale: plus de 90 recettes végétales pour sauver la planète et nourrir l’âme» de Linda McCartney sortira en juin (21).

La star de «Wings», qui a perdu sa bataille contre le cancer du sein en 1998, est créditée pour avoir initié sa famille au mode de vie à base de plantes, et en 2009, Paul et ses filles ont dirigé le mouvement Meat Free Monday, publiant un livre de cuisine d’accompagnement en 2016 .

Article suivant

Gabrielle envisage de se faire vacciner contre le Covid-19 pour craindre d’attraper à nouveau le virus