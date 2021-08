Paul McCartney, Pete Townshend et d’autres rendent hommage à Charlie Watts

Suite aux nouvelles déchirantes de la mort du légendaire batteur Charlie Watts ce matin (24 août), des musiciens du monde entier ont écrit des hommages touchants à l’épine dorsale de la Pierres qui roulent.

Les artistes aiment Paul Mccartney et Ringo Starr s’est adressé aux médias mardi pour honorer Watts, décédé à 80 ans.

“Tellement triste d’entendre parler de Charlie Watts, le batteur des Stones mourant”, a déclaré McCartney. «C’était un gars adorable et je savais qu’il était malade, mais je ne savais pas qu’il était aussi malade. Donc beaucoup d’amour à sa famille, sa femme et ses enfants, sa famille élargie. Et condoléances aux Stones, ce sera un coup dur pour eux car Charlie était un roc. Un batteur fantastique, stable comme un roc. Je t’aime Charly. Je t’ai toujours aimé, bel homme. Sincères condoléances et sympathies à sa famille. »

Starr a ajouté sur son propre Twitter : « Que Dieu bénisse Charlie Watts. Tu vas nous manquer, mec. Paix et amour à la famille.

D’autres artistes (collectés par Rolling Stone Magazine) de Elton John (« Le plus stylé des hommes, et une compagnie si brillante ») à Graham Nash (« Charlie Watts était le cœur des Rolling Stones ») a également présenté ses condoléances. Sa mort survient quelques semaines après les Stones ont annoncé que Watt ne participerait pas dans la prochaine tournée No Filter, qui débutera fin septembre. “Pour une fois, mon timing a été un peu décalé”, a-t-il plaisanté.

Pete Townshend a également rendu un hommage émouvant. L’OMS le guitariste a posté une photo d’un arc-en-ciel sur Instagram, la sous-titrant, “Full Moon. Arc-en-ciel. Toujours un signe. Charlie Watts a pleuré aux funérailles de Keith Moon. J’aimerais être capable de telles larmes aujourd’hui. Au lieu de cela, je veux juste dire au revoir. Pas un batteur de rock, un batteur de jazz vraiment, et c’est pourquoi les Stones ont swingué comme le groupe Basie !! Un si bel homme. Que Dieu bénisse sa femme et sa fille, et je parie que les chevaux lui manqueront aussi.

