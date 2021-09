Paul McCartney révèle l’inspiration de “Rocky Racoon” dans la bande-annonce de “The Lyrics”

Paul MccartneyLa page YouTube officielle de a publié un clip vidéo dans lequel il raconte une histoire qui illustre une partie des paroles de Les Beatles« « Rocky Racoon ». Il apparaît dans la période précédant la publication du 2 novembre de The Lyrics: 1956 To The Present. Le livre est un roman racontant sa vie à travers les paroles de 154 de ses chansons.

Dans le clip, McCartney s’entretient avec le comédien et animateur britannique Bob Mortimer à la British Library, à propos d’un incident de son adolescence, alors qu’il conduisait un cyclomoteur pour voir sa cousine Betty. Levant les yeux vers la lune et perdant l’équilibre, il tomba et se coupa la lèvre, après quoi Betty dit qu’ils devaient appeler le médecin.

C’était vers la période de Noël, le docteur était un peu le pire pour boire. Conseillant à Paul d’avoir des points de suture dans la coupe, il a du mal à terminer la tâche. « Il essayait d’enfiler l’aiguille, mais il ne le voit pas », explique McCartney. “Il voit quelques aiguilles, tu sais.”

Betty prend le relais et termine la tâche, mais Paul n’a jamais oublié le médecin en état d’ébriété, et lorsqu’il écrivait “Rocky Racoon” pour les Beatles, alias The White Album, il l’a “casté” Dans l’histoire, en écrivant : « Maintenant, le docteur est entré, puant le gin, et s’est allongé sur la table/Il a dit : « Rocky, vous avez rencontré votre match », et Rocky a dit : « Doc, ce n’est qu’une égratignure, et je vais va mieux, j’irai mieux, doc, dès que je pourrai.

The Lyrics: 1956 To The Present a été édité et présenté par Paul Muldoon, lauréat du prix Pulitzer, sur la base de conversations qu’il a eues avec l’ancien Beatle sur une période de cinq ans. McCartney marquera la publication par apparaître dans la conversation au Southbank Centre de Londres le 5 novembre, lors d’un événement qui sera également retransmis en direct dans le monde entier.

The Lyrics: 1956 to the Present sera disponible à l’achat le 2 novembre et peut être pré-commandé ici.