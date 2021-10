Paul McCartney révèle l’inspiration d’Eleanor Rigby dans un extrait de livre

Paul Mccartney a partagé un extrait de son prochain livre Les paroles : 1956 à nos jours, dans lequel il se souvient de l’inspiration pour « Eleanor Rigby ».

« Eleanor Rigby est basé sur une vieille dame avec laquelle je m’entendais très bien », a écrit McCartney dans un article publié par Le new yorker. «J’ai découvert qu’elle vivait seule, alors j’allais là-bas et je bavardais, ce qui est un peu fou si vous pensez que je suis un jeune gars de Liverpool.

« Plus tard, je lui proposerais d’aller la chercher. Elle me donnait une liste et je rapportais les affaires, et nous nous asseyions dans sa cuisine. Je me souviens encore très bien de la cuisine, car elle avait un petit poste de radio à cristaux […] Alors je lui rendais visite et le simple fait d’entendre ses histoires a enrichi mon âme et influencé les chansons que j’écrirais plus tard.

McCartney s’est également souvenu du fait que son nom d’origine pour Eleanor Rigby était Daisy Hawkins. « Je peux voir que ‘Hawkins’ est plutôt sympa, mais ce n’était pas juste. Jack Hawkins avait joué Quintus Arrius dans Ben-Hur. Ensuite, il y a eu Jim Hawkins, d’un de mes livres préférés, Treasure Island. Mais ce n’était pas juste.

Présentant de nombreux autres trésors des archives de Paul, The Lyrics comprend des feuilles de paroles manuscrites, des photographies personnelles inédites, des brouillons et des dessins. Chaque chanson est accompagnée d’un commentaire de Paul McCartney donnant un aperçu unique de son processus créatif.

Pour accompagner le nouveau livre, la British Library a annoncé qu’elle accueillera une exposition gratuite intitulée Paul McCartney: The Lyrics (5 novembre 2021 – 13 mars 2022), qui célébrera l’auteur-compositeur et interprète et présentera des paroles inédites de ses archives personnelles. Des paroles manuscrites et des photographies couvrant la carrière de McCartney révéleront le processus et les personnes derrière certaines des chansons les plus célèbres de tous les temps, de ses premières compositions aux décennies légendaires des Beatles et des Wings jusqu’à nos jours.

The Lyrics sort le 5 novembre et est disponible en pré-commande.