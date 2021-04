Paul McCartney, The Who et Chris Martin demandent une réforme du streaming musical

Des artistes de haut niveau tels que Paul McCartney, Led Zeppelin, Roger Daltrey de The Who et Chris Martin de Coldplay ont appelé le gouvernement britannique à mettre en œuvre des réformes de grande envergure dans l’espace de diffusion de musique.

La demande formelle de réforme en continu est arrivée sous la forme d’une lettre ouverte (menée par l’Union des musiciens et la campagne Broken Record) ainsi que d’une pétition, toutes deux adressées au Premier ministre Boris Johnson.

Environ 150 artistes ont signé la lettre, dont Paul McCartney (qui a critiqué les taux de rémunération en streaming le mois dernier) et les autres bailleurs de fonds mentionnés ci-dessus, en plus de Tim Burgess, Peter Gabriel, Stevie Nicks, Brian Eno et Nadine Shah, pour n’en nommer que quelques-uns.

Shah, il convient de le souligner, a comparu devant le comité du numérique, de la culture, des médias et du sport en novembre 2020, dans le cadre d’une enquête sur les redevances en streaming. Au cours du témoignage à distance – l’un des nombreux que le comité restreint de la Chambre des communes a entendu – la créatrice de «Trad» a déclaré qu’elle avait du mal à payer son loyer malgré le fait d’avoir plus de 100 000 auditeurs mensuels sur Spotify.

La lettre ouverte susmentionnée adressée au Premier ministre Johnson vise rapidement «les plateformes de streaming, les maisons de disques et autres géants de l’internet», qui, selon les auteurs, «ont exploité des artistes et des créateurs sans les récompenser équitablement».

«Nous devons remettre la valeur de la musique là où elle doit être – entre les mains des fabricants de musique», poursuit le texte. «Le streaming remplace rapidement la radio comme principal moyen de communication musicale. Cependant, la loi n’a pas suivi le rythme de l’évolution technologique et, par conséquent, les artistes interprètes ou exécutants ne bénéficient pas des mêmes protections qu’à la radio.

«Les musiciens d’aujourd’hui reçoivent très peu de revenus de leurs performances – la plupart des artistes en vedette reçoivent de minuscules fractions d’un centime US par stream et les musiciens de session ne reçoivent rien du tout», poursuit la lettre.

Pour remédier au problème, dit le message, «seuls deux mots doivent être modifiés dans la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets». Cette modification «modernisera la loi afin que les artistes d’aujourd’hui reçoivent une part des revenus, tout comme ils le font à la radio» – en mettant «plus d’argent dans les poches des contribuables britanniques» et en augmentant «des revenus pour des services publics comme le NHS», selon le document.

Enfin, la lettre précise qu ‘«une saisine immédiate du gouvernement auprès de l’Autorité de la concurrence et des marchés» est le «premier pas» vers la lutte contre le «pouvoir extraordinaire» que certaines «multinationales» exercent, au détriment des auteurs-compositeurs.

«En fin de compte, cependant, nous avons besoin d’un organisme de réglementation pour garantir le traitement légal et équitable des créateurs de musique. … En résolvant ces problèmes, nous ferons du Royaume-Uni le meilleur endroit au monde pour être musicien ou auteur-compositeur, permettre aux studios d’enregistrement et à la scène de session britannique de prospérer à nouveau, renforcer notre secteur culturel de premier plan au monde, permettre le marché de l’enregistrement la musique pour s’épanouir pour les auditeurs et les créateurs, et dénicher une nouvelle génération de talents », lit-on dans la lettre vers sa conclusion.

La pétition précédemment mentionnée, intitulée «Remettre la valeur de la musique là où elle doit être – entre les mains des fabricants de musique», a été lancée par Keep Music Alive, une initiative de l’Académie Ivors et de l’Union des musiciens.

Adressée au Premier ministre ainsi qu’au secrétaire à la Culture Oliver Dowden et au secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng, la pétition (qui aborde les mêmes points que la lettre, quoique en moins de mots) avait recueilli environ 2900 signatures au moment de la publication de cet article.

Apple Music a récemment déclaré qu’il payait un cent par flux – deux à trois fois la rémunération par flux offerte par Spotify, un affacturage basé sur la ventilation très citée par Digital Music News du taux de rémunération de la plate-forme basée à Stockholm.