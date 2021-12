Paul Merson a battu l’alcool, le jeu et la toxicomanie, est devenu le héros d’Arsenal et a déjà été mis en garde par le FBI pour avoir passé la nuit dans la «capitale mondiale des meurtres» lors d’une tournée avec l’Angleterre aux États-Unis

Bien que jouer la Coupe des États-Unis 1993 s’est avéré être un exercice totalement inutile pour l’Angleterre, il s’est avéré être l’un des moments forts de la carrière des Trois Lions de Paul Merson.

Face au Brésil, à l’Allemagne et au pays hôte des États-Unis, l’Angleterre, qui n’a pas non plus réussi à se qualifier pour la Coupe du monde de l’été suivant, lors du tournoi d’exhibition, n’a remporté qu’un point en trois matches.

.

C’était censé être un échauffement pour la Coupe du monde de l’été suivant, mais l’échec de la qualification a rendu la présence de l’Angleterre quelque peu inutile

getty

Merse s’est bien amusé pendant la tournée

Mais ce sont des événements en dehors du terrain qui en ont fait un voyage inoubliable pour Merse, qui a déclaré que la tournée avec l’Angleterre aux États-Unis était comme partir en vacances 18-30, ce qui est connu comme des vacances entre garçons et filles de nos jours.

Cependant, les choses ont presque pris une tournure sombre pour la légende d’Arsenal un soir.

« Nous sommes allés à Boston, puis à Washington, puis à Détroit », a déclaré Merson au podcast Quickly Kevin, Will he Score. « Et vous savez que vous ne pouvez pas vous qualifier [for the World Cup]. C’était comme les meilleures vacances que je connaisse.

«C’était comme un 18-30, je n’avais jamais rien fait de tel de ma vie.

.

Merse avait 25 ans lors de cette fameuse tournée

« On va à Washington, on joue aux cartes toute la nuit : moi, Teddy Sheringham, Carlton Palmer. Puis ils se sont tous couchés et je suis sorti. Alors je descends, tourne à gauche, bang, dans un bar, absolument para [paralytic].

« Je sors du bar et il y a deux geezers qui se disputent au milieu de la route. Je m’approche d’eux et je leur dis : « Allez, les gars, ne commençons pas à nous battre. » Ils me regardent comme si j’étais un cinglé. Je viens de me coucher.

«Je me lève le matin et nous avons une grande réunion avec le FBI. Ils nous rabaissent tous, le FBI a tous mis sa casquette et tout et ils disent: » Quoi qu’il arrive, vous êtes dans la capitale du monde des meurtres, ne sortez pas de cet hôtel la nuit et tournez à gauche. «

« La veille, j’interromps une bagarre au milieu de la rue. Comment je ne me suis jamais fait tirer dessus, je ne sais pas.

.

Heureusement, Merse a vécu pour raconter l’histoire et a remporté neuf autres sélections pour l’Angleterre

Il poursuit : « Ensuite, nous sommes allés à Detroit. Lorsque vous partez en voyage, vous vous accrochez toujours au capitaine parce que le capitaine n’est jamais renvoyé chez lui. Moi, Incey [Paul Ince] et John Barnes sont tous sortis.

« Nous rentrons et [England assistant] Phil Neal nous attend à la porte à 2 heures du matin en disant qu’il va le dire au chef.

« Allez-y, il ne peut pas renvoyer le capitaine chez lui. »

« C’était le meilleur voyage que j’aie jamais fait. Je ne voulais pas que ça se termine.

Il y en avait plein en tournée !

Mais la vie n’a pas toujours été une grande joie pour Merse. Après avoir gravi les échelons des jeunes dans le nord de Londres au milieu des années 1980, il a été nommé jeune joueur de l’année PFA en 1989 et dernièrement deux fois vainqueur du titre, tout en luttant également contre des démons intérieurs pendant de nombreuses années.

C’est un sujet dont il a courageusement parlé alors qu’il poursuit son combat contre la dépendance au jeu.

Le monde a pris conscience pour la première fois des problèmes hors terrain lorsqu’il a révélé sa dépendance à la cocaïne lors d’une conférence de presse en larmes en novembre 1994.

Arsenal, son club, a offert à son talentueux diplômé de l’académie le soutien dont il avait besoin jusqu’à son départ du club trois ans plus tard.

Sa dépendance à la drogue et à l’alcool est derrière lui maintenant, cependant, qui sait ce qui aurait pu se passer s’il n’avait pas été l’un des joueurs vedettes des Gunners.

Merse a révélé que son manager, George Graham, lui avait en quelque sorte laissé le bénéfice du doute lorsqu’il avait découvert ses problèmes.

« Quand j’en ai fini avec les drogues et tout [in 1994] il m’a appelé », a déclaré Merse.

« Je lui ai parlé [in later years] et j’ai dit : ‘Pourquoi ne m’as-tu pas jeté dehors ?’ parce que j’avais déjà eu environ un million de chances.

«Et il a dit:« Si vous avez une Rolls Royce et qu’elle tombe en panne, vous la faites réparer. Si vous avez un Morris Minor et qu’il tombe en panne, foutez-le.’ C’était ça. De retour ce soir-là !

