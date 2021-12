Paul Merson affirme que l’as d’Arsenal qui a joué hier sera vendu

Photo de Chloe Knott – Danehouse/.

Paul Merson a déclaré que Nicolas Pépé serait vendu par Arsenal en janvier pour « 20-30 millions de livres sterling », comme il l’a déclaré à Sky Sports (21/12/21 à 19h15).

La légende de Highbury a déclaré, avant que Pepe ne puisse le déchirer contre Sunderland, que cela n’avait tout simplement pas fonctionné pour le joueur du nord de Londres et qu’il » passerait à autre chose « .

Le joueur de 26 ans a obtenu un départ rare lors de la rencontre d’Arsenal en Coupe de la Ligue contre League One Sunderland mardi soir – il a marqué et fourni deux passes décisives, alors que les Gunners se qualifiaient pour les demi-finales.

Cela fait plus de deux ans qu’Arsenal a payé 72 millions de livres sterling (Sky Sports) pour les talents de Pepe, et pour le dire simplement, cela n’a pas fonctionné pour lui.

Bukayo Saka, qui est passé par l’académie du club, a produit des performances que de nombreux fans d’Arsenal pensaient qu’il offrirait.

Merson a partagé ses réflexions sur l’avenir de Pepe avant le match d’hier et pense que son temps est écoulé.

« Je le dirais probablement (berline de la dernière chance) », a déclaré Merson. «Je pense que s’ils pouvaient probablement le vendre en janvier, ils le vendraient. Je pense qu’il irait et passerait s’il le pouvait.

« Il n’a tout simplement pas été assez constant. Je pense que ceux que vous venez de dire devant lui ont été cohérents. C’est ce qu’ils ont été. Ce garçon peut être un 8/10 ou un 4/10 et en tant que manager, vous voulez quelqu’un qui veut être un 7 ou un 7 et demi/10 stable. Et tu te contenterais de ça.

« Il y a des années, si vous étiez acheté pour un camion chargé d’argent, alors la pression était forte.

« Je pense que de nos jours, vous pouvez flopper et personne ne dit un mot. Les managers avaient l’habitude de perdre leur emploi lors d’une grosse signature. Cela n’arrive plus. Ce garçon passera à autre chose. Ils le vendront probablement pour 20 ou 30 millions de livres sterling. Perdez 30 ou 40 millions de livres sterling et personne ne dira un dickie bird. »

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

C’était la 100e apparition de Pepe pour les Gunners hier soir et au cours de cette période, il a marqué 26 buts.

Ce n’est pas trop mal pour un joueur large qui a également lutté pendant des minutes cohérentes.

Mais étant donné l’argent que le club a payé pour lui, ils s’attendaient à beaucoup plus et il n’a pas tenu ses promesses.

Le problème auquel Pepe est confronté maintenant est que même s’il est vraiment désireux de prouver sa valeur, il n’obtiendra pas les minutes à cause de la qualité devant lui.

