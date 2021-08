Paul Merson envoie un message à Manchester City au sujet de Harry Kane

in

Paul Merson a écrit dans The Daily Star que Manchester City devrait simplement payer ce que Tottenham Hotspur veut pour Harry Kane.

L’ancienne star d’Arsenal estime que la situation actuelle de Kane nuit à l’attaquant City and Spurs.

L’expert de Sky Sports pense que City, champion de Premier League, devrait payer à Tottenham ce que le président du club, Daniel Levy, recherche.

Le Times a rapporté que City prévoyait de faire une offre de 120 millions de livres sterling pour Kane.

Le Telegraph a rapporté en juillet que le président des Spurs, Levy, évaluait l’attaquant à 160 millions de livres sterling.

Merson a écrit dans The Daily Star : « Cela fait mal à Manchester City parce qu’ils ont évidemment besoin de lui aussi. Ils n’ont pas un seul avant-centre de classe mondiale et la ligue est plus compétitive que jamais.

«Mais cela fait aussi mal à Harry Kane parce que sa réputation est traînée dans la boue. Les gens l’ont toujours désigné comme ce modèle parfait. Le père de famille qui ne fait jamais la fête ou ne sort jamais de la ligne. Mais ensuite, il ne se présente pas à l’entraînement et les fans sont sur son dos.

“City peut s’en tirer ce week-end parce qu’ils ne jouent qu’à Norwich. Mais ils ne s’en sortiront pas pour toujours. Ils doivent arrêter de déconner et en payer le prix.

Que doit faire Manchester City ?

City doit recruter un attaquant pour remplacer le défunt Sergio Aguero.

Certes, le manager Pep Guardiola a Gabriel Jesus à sa disposition, mais l’attaquant international brésilien voudrait partir.

Ferran Torres a été déployé en amont, mais ce n’est pas un attaquant naturel.

Oui, 160 millions de livres sterling pour un joueur de 28 ans, c’est beaucoup d’argent, mais Kane est l’un des meilleurs attaquants de la planète et un joueur de classe mondiale.

Kane, qui a marqué 166 buts en 245 matches de Premier League au cours de sa carrière jusqu’à présent, marquerait les buts pour le plaisir à City.

Si City tient vraiment à l’attaquant international anglais, alors ils devraient conclure un accord dans les prochains jours.

Si les Citizens le laissent jusqu’aux derniers jours du mercato estival, il est peu probable que Tottenham vende, car le club du nord de Londres n’aurait pas le temps de signer un remplaçant approprié.

