Paul Merson exhorte Arsenal à « casser la banque » pour Dusan Vlahovic en forme

L’expert Paul Merson a dit à Arsenal de « faire sauter la banque » pour un attaquant qui « en ferait des prétendants au titre ».

De nombreux attaquants se préparent à quitter le nord de Londres cette année, notamment Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette. Aubameyang n’est plus sur le côté depuis sa faute disciplinaire le mois dernier, qui lui a valu de perdre le poste de capitaine.

Arsenal a bien fait en son absence, remportant quatre des cinq matches de Premier League.

Le joueur de 32 ans suscite l’intérêt de la France, de l’Espagne et de l’Italie. Il souhaite un retour en France, selon football.london, ayant déjà été à Saint-Etienne et Lille.

Lacazette a été le remplaçant d’Aubameyang au cours des dernières semaines. Il a bien fait, aidant des stars plus jeunes comme Bukayo Saka et Gabriel Martinelli à impressionner.

Cependant, l’international français à 16 reprises est en fin de contrat en juin. Il a déjà admis qu’il envisageait des options d’ailleurs.

Arsenal doit clairement rectifier ces problèmes en débarquant un nouvel attaquant de première classe.

Alexander Isak de la Real Sociedad est une cible, tout comme Dominic Calvert-Lewin d’Everton.

Mais l’ancien joueur Paul Merson pense qu’ils doivent viser un autre buteur. Il a écrit dans sa chronique du Daily Star : « Ils devraient casser leur tirelire pour faire venir Dusan Vlahovic de la Fiorentina cet été – car il en ferait des prétendants au titre.

« J’ai entendu dire qu’Arsenal ne l’intéresse pas en ce moment et je peux le comprendre. Mais il pourrait changer d’avis s’ils finissent dans les quatre premiers et lui offrent un camion plein d’argent.

« Arsenal [could] jouez-le chaque semaine parce qu’Aubameyang sera parti. Lacazette sera probablement parti. Et Eddie Nketiah aussi.

«Ils auront besoin d’un buteur et Vlahovic marque des buts. Il est aussi encore jeune, donc il devrait aller mieux et vous ne gaspillerez pas d’argent à payer un joueur de 29 ans en descendant.

Pendant ce temps, le patron des Gunners, Mikel Arteta, a parlé de Transfert imminent d’Ainsley Maitland-Niles.

Le milieu de terrain droit, qui peut également opérer comme arrière latéral, est sur le point de rejoindre la Roma de José Mourinho.

Comme le rapporte le gourou des transferts Fabrizio Romano, il n’y a pas d’option d’achat dans le cadre de l’accord.

À la sortie, Arteta a déclaré: «Ainsley est venu me voir et m’a expliqué les raisons pour lesquelles il pensait que la meilleure chose pour lui dans sa carrière en ce moment était de s’éloigner. Il sentit que l’opportunité d’aller à Rome et de travailler avec José était une bonne occasion.

«Être juste avec le nombre de minutes qu’il a jouées, il avait droit à cette opportunité. Nous lui souhaitons le meilleur. »

