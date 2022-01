Paul Merson exhorte Newcastle à effectuer un transfert audacieux en janvier pour Dele Alli

Dele Alli conviendrait-il à Newcastle ? (Photo : Rico Brouwer/Soccrate/.)

Paul Merson a exhorté Newcastle à prendre un coup de volée sur l’attaquant de Tottenham Dele Alli dans la fenêtre de transfert de janvier.

Newcastle occupe le 19e rang du classement de la Premier League et a désespérément besoin de nouveaux talents ce mois-ci si l’équipe d’Eddie Howe veut battre la baisse cette saison.

Les Magpies devraient dépenser de l’argent dans les semaines à venir et Merson pense qu’Alli pourrait devenir un héros à St James’ Park.

« Newcastle devrait aller à l’équivalent footballistique du centre de sauvetage des chiens et se procurer une signature de pedigree en janvier », a déclaré l’ancienne star d’Arsenal Merson au Daily Star.

« Dele Alli pourrait ne pas être juste pour Noël, il pourrait même ne pas être là beaucoup après mai si les Geordies acceptent la baisse.

«Mais, pour moi, il vaut vraiment le coup et pourrait s’avérer être une acquisition inspirée.

« Le talent de Dele n’est pas en cause, mais il est dans la nature à Tottenham depuis bien trop longtemps et il doit faire quelque chose.

«Il pourrait être un héros absolu à St James’ Park s’il avait le courage de relever le défi.

Dele Alli a lutté pour la forme aux Spurs cette saison (Photo : Robin Jones/.)

« N’importe qui ferait une différence, mais Newcastle ne veut pas simplement signer quelqu’un qui ne jouera pas. »

Alli a eu du mal à démarrer cette saison après une série de mauvaises performances, mais un nouveau départ et une garantie de temps de jeu pourraient aider à remettre sa carrière sur les rails.

Merson pense que Newcastle doit recruter aux bons postes et espère que Callum Wilson et Allan Saint-Maximin resteront en forme pour avoir une chance de rester en place.

« Ils ont peut-être de l’argent neuf, mais même dans leur position, cela ne vaut pas la peine d’acheter un attaquant pour 40 millions de livres sterling quand vous avez Callum Wilson et Allan Saint-Maximin », a-t-il ajouté.

Premier League



« S’ils peuvent garder ces deux-là en forme, alors il a une demi-chance. S’ils sont sortis, je ne vois aucun moyen pour eux d’éviter la chute pour être honnête.

«Ils ont de la chance que malgré tous leurs efforts, ils ne soient pas laissés à la dérive au fond.

« Ils ont suffisamment montré contre Manchester United pour suggérer qu’il y a une unité là-bas maintenant, les fans sont de retour derrière eux et vous pouvez voir qu’Eddie Howe a fait la différence. »



