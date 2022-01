Tuchel a laissé tomber l’attaquant pour le choc contre Liverpool (Photo: .)

Thomas Tuchel a « explosé » les chances de Chelsea de remporter le titre de Premier League cette saison en abandonnant Romelu Lukaku contre Liverpool, selon Paul Merson.

Dans une récente interview avec Sky Sport Italia, Lukaku a exprimé son mécontentement quant à son rôle à Stamford Bridge et a admis qu’il souhaitait retourner à l’Inter Milan alors qu’il était encore à son apogée.

Tuchel a répondu en laissant l’international belge hors de l’équipe de Chelsea pour leur rencontre cruciale avec Liverpool dimanche dernier, qui s’est terminée par un match nul 2-2.

Lukaku a été ramené dans le giron pour jouer les Spurs (Photo: .)

Le résultat a laissé les Blues à 10 points du leader de la ligue Manchester City, tandis que Liverpool est à un point derrière eux avec un match en moins.

Lukaku a été ramené dans le giron pour affronter Tottenham lors du match aller des demi-finales de la Coupe Carabao en milieu de semaine, mais Merson estime que le mal aux chances de titre de Chelsea a déjà été fait.

« Romelu Lukaku gagnera quelque chose pour Chelsea cette saison – mais Thomas Tuchel a déjà fait exploser le titre en le laissant tomber contre Liverpool », a déclaré Merson au Daily Star.

«Ils devaient gagner ce match pour avoir une chance de chasser Manchester City. Maintenant, ils ont dix points de retard et Liverpool est toujours juste derrière eux.

«Les gens disent que Tuchel avait raison de le laisser tomber. Mais vous savez qu’il ne l’expulse pas du club, alors pourquoi le laisser tomber pour votre match le plus important de la saison ?

« Il est revenu quelques jours plus tard contre Tottenham. Cela n’a aucun sens. C’est vous ronger le nez pour contrarier votre visage.

« Lukaku jouera tous les matchs maintenant. Tout sera oublié. Et il marquera des buts. C’est un grand attaquant. Ils gagneront quelque chose cette saison parce que ses buts les porteront.

«Je pensais qu’il avait montré beaucoup de balles en jouant contre les Spurs. Je pense qu’il a bien fait. Je pense qu’il y a un problème parce que lorsqu’il est revenu en forme, il a dû s’asseoir sur le banc.

« Lukaku fait partie de ces joueurs qui ont besoin d’un bras autour de son épaule et je ne pense pas que Tuchel lui montre assez d’amour.

« Mais Chelsea est une meilleure équipe avec lui, donc pour moi, il doit jouer chaque semaine maintenant, et je pense qu’il le fera. »



