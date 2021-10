Paul Merson fait des prédictions en Premier League Manchester United contre Liverpool, Arsenal et Chelsea

Merson a fait ses prédictions pour une gamme passionnante de jeux (Photo: Sky Sports)

Paul Merson a livré ses prédictions pour un week-end passionnant d’action en Premier League, y compris la confrontation de dimanche entre Manchester United et Liverpool.

Old Trafford accueille une rencontre entre les deux rivaux acharnés, avec de gros enjeux pour les deux managers Ole Gunnar Solskjaer et Jurgen Klopp.

United de Solskjaer est entré dans le match après une remarquable victoire de retour contre l’Atalanta en Ligue des champions, au cours de laquelle ils ont riposté de 2-0 pour gagner 3-2 en milieu de semaine.

United de Solskjaer est sans victoire lors de ses trois derniers matches de championnat (Photo: .)

Au niveau national, cependant, ils ont perdu deux et ont fait match nul lors de leurs trois derniers matches de championnat, ce qui les place à la sixième place du classement, à cinq points du leader de la ligue Chelsea.

Pendant ce temps, Liverpool vole haut en Premier League et reste la seule équipe invaincue dans l’élite anglaise jusqu’à présent cette saison.

L’équipe de Klopp a également joué une rencontre passionnante en Europe en milieu de semaine, en battant l’Atletico Madrid 3-2 au Wanda Metropolitano.

Malgré la mauvaise forme de United en championnat, Merson a déclaré que les Red Devils seraient lourdement battus dimanche, prédisant plutôt un match nul 1-1.

Le héros d’Arsenal a déclaré à Sportskeeda: » C’est le plus gros match du week-end de Premier League et j’ai vu beaucoup de gens dire que Liverpool allait absolument massacrer Manchester United. Je n’adhère pas à ce récit et je vais vous dire exactement pourquoi. Comme Jamie Carragher l’a dit plus tôt, presque tous les joueurs du onze de départ de Manchester United ont coûté près de 50 millions de livres sterling et ils sont sans aucun doute le plus grand club du football mondial, à mon avis.

«Ils jouent à domicile contre leurs grands rivaux avec une équipe comme celle-ci et personne ne leur donne une chance? C’est une blague absolue. Cela ne se produirait nulle part ailleurs dans le monde, vous devez donc vous poser de sérieuses questions. Je connais Manchester United et ils semblent le faire quand cela doit être fait – nous l’avons vu plusieurs fois sous Ole Gunnar Solskjaer.

« Ce sera un match difficile pour les deux équipes et s’il y a une chose que Manchester United ne veut pas, c’est de perdre contre Liverpool à domicile. S’ils jouent comme ils l’ont fait contre l’Atalanta en seconde période, je leur donne toutes les chances d’obtenir un résultat positif.

« C’est un match difficile pour les deux équipes et généralement, les rencontres de Premier League entre ces deux équipes s’essoufflent et à peu près rien ne se passe. J’espère que ce n’est pas le cas cette fois-ci. L’atmosphère à Old Trafford sera électrique et les fans seront juste derrière les joueurs, mais je prédis un match nul 1-1.

Après avoir fait match nul 2-2 avec Crystal Palace lundi soir, Arsenal fait face à un revirement rapide pour sa rencontre avec Aston Villa aux Emirats vendredi soir.

Les Gunners avaient besoin d’un dernier égaliseur du remplaçant Alexandre Lacazette pour sauver un point contre Palace, mais Merson pense que son ancienne équipe remportera une victoire 2-1 sur Villa.

« Arsenal s’est bien débrouillé en Premier League jusqu’à présent », a ajouté Merson. « Les gens ont dit que c’était un mauvais résultat l’autre jour contre Crystal Palace, mais je pense que c’est le genre de match qu’ils ont perdu il y a quelques années. Ces dernières semaines, ils ont continué à s’y tenir et ont besoin de mal gagner celui-ci, sinon, cela deviendra rapidement trois matchs sans victoire en Premier League.

«Aston Villa, en revanche, a eu un résultat cauchemardesque contre les Wolves. Ils menaient 2-0 à 10 minutes de la fin, mais ont perdu leur avantage en faisant une série de mauvais remplacements. Ce sera un match difficile, mais je m’attends à ce qu’Arsenal devance celui-ci.

Les leaders de la ligue Chelsea affronteront le bas du classement Norwich, mais devront le faire sans les attaquants blessés Romelu Lukaku et Timo Werner, qui ont tous deux été contraints à l’écart lors de la victoire 4-0 contre Malmö mercredi.

Mais Merson pense que l’équipe de Thomas Tuchel a encore plus qu’assez de qualité pour vaincre ses adversaires à Stamford Bridge samedi.

Il a dit : ‘Quel score voulez-vous ? Ce jeu est gagné d’avance, à mon avis. Chelsea sera sans Romelu Lukaku et Timo Werner, mais ils auront encore des kilomètres de trop pour les derniers habitants de la Premier League, Norwich City, donc je pense que l’équipe locale gagnera 3-0.

« Thomas Tuchel pourrait choisir de jouer Kai Havertz à l’avance – je ne pense à personne d’autre qui pourrait jouer dans cette position. Soudain, vous regardez Chelsea et pensez qu’ils sont un peu à court d’attaque, mais c’est un bon match pour Havertz pour que son opportunité compte. Ce n’est pas un avant-centre à part entière, mais c’est un match facile pour Chelsea, donc cela n’aura pas d’importance.

Les pronostics de Paul Merson en Premier League

Arsenal 2-1 Villa Aston

Chelsea 3-0 Norwich

Palais de Cristal 2-1 Newcastle

Leeds 2-1 Loups

Everton 2-0 Watford

Southampton 1-0 Burnley

Brighton 1-3 Ville d’homme

Jambon occidental 2-1 Tottenham

Brentford 2-2 Leicester

Manchester United 1-1 Liverpool



