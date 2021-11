Paul Merson fait un pronostic Liverpool-Arsenal

Photo de David Price/Arsenal FC via .

Paul Merson a déclaré que « Liverpool sera mécontent » s’ils enregistraient un match nul contre Arsenal samedi, comme il l’a dit à Sportskeeda.

L’expert de Sky soutient Arsenal pour qu’il quitte Anfield ce week-end avec un point à son nom.

Liverpool se dirige vers le match après avoir subi une défaite 3-2 contre West Ham avant la pause internationale.

Arsenal, en revanche, vole haut et n’a pas subi de défaite depuis ces trois premiers coups à élimination directe.

Les deux derniers prétendants au titre qu’Arsenal a affrontés – Chelsea et Manchester City – ont bel et bien marché sur le club du nord de Londres.

Mais c’était une configuration différente, avec un personnel différent à l’époque, surtout à l’arrière, alors que Merson soutenait son ancienne équipe pour tirer quelque chose du match.

« C’est très certainement le match du week-end de Premier League et un gros match pour les deux équipes », a déclaré Merson.

« Liverpool essaie de gagner le championnat et doit rebondir après sa défaite contre West Ham.

« Arsenal, en revanche, vole un peu et est en fuite, mais ils ne voudront pas être présentés comme des tyrans à plat. Ils doivent obtenir un résultat ici contre l’une des meilleures équipes du pays et même s’ils ne le font pas, il existe des moyens de perdre un match de football.

« À en juger par les aspirations des deux clubs, un match nul serait bon pour Arsenal, tandis que Liverpool en sera mécontent alors qu’ils tentent de remporter la Premier League. Cependant, je prédis que les deux parties se partageront le butin à Anfield. »

Qui aurait pensé après trois matchs, alors qu’Arsenal était au plus bas avec zéro point et zéro but à son actif, qu’ils seraient dans cette position actuelle.

Cela peut s’améliorer le week-end car Arsenal peut dépasser les hommes de Jurgen Klopp au classement de la Premier League avec une victoire.

C’est une question difficile, mais étant donné à quel point la défense de Liverpool s’est avérée fuyante, ces jeunes armes d’Arsenal se soutiendront pour causer des dégâts.

