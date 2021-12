Paul Merson nomme les deux stars de la Premier League qui pourraient résoudre le problème du milieu de terrain de Chelsea

Paul Merson pense que Chelsea manque encore d’une qualité clé au milieu de terrain central (Photo: Sky Sports)

Paul Merson craint que la réponse aux problèmes de milieu de terrain de Chelsea ne soit pas trouvée à moins qu’ils ne dépensent à nouveau dans la fenêtre de transfert de janvier.

La forme de l’équipe de Thomas Tuchel a considérablement faibli au cours du mois dernier, en toute justice, au milieu d’une crise croissante de blessures qui a privé l’Allemand de N’Golo Kante et Mateo Kovacic.

Ruben Loftus-Cheek et Jorginho, quant à eux, manqueront le voyage de dimanche aux Wolves, tandis que Billy Gilmour et Conor Gallagher ne reviendront probablement pas de leurs périodes de prêt respectives avant la fin de la campagne.

Même avec un compliment de milieux de terrain en pleine forme, cependant, Merson craint que Chelsea ne soit toujours pas le genre de joueur avec une portée de passe capable de libérer pleinement le potentiel des attaquants dont il dispose.

Ruben Neves of Wolves et le pilier de Southampton James Ward-Prowse sont reconnus comme deux des meilleurs passeurs de la Premier League et Merson pense qu’un joueur de cet acabit apporterait quelque chose de différent à l’équipe de Chelsea.

« Je pense qu’il manque un Neves à Chelsea », a-t-il déclaré à Sky Sports. « Un joueur qui peut projeter le ballon sur le terrain. Kovacic aime affronter les joueurs, Jorginho ne pousse le ballon que sur cinq ou 10 mètres pour faire avancer les choses.

‘ante est tout autour du terrain. Mais ils n’ont personne pour répandre le ballon. Vous savez, comme un Ward-Prowse ou un Neves.

«Le nombre de fois qu’ils ont fait passe les trois premiers l’autre soir, puis ils s’étendent et personne ne les frappe.

C’est le problème pour moi, ils ont besoin de quelqu’un qui pulvérise le ballon. Kante ne va pas frapper ces balles.



