Paul Merson pense que PIF pourrait embaucher le mauvais manager pour Newcastle

Photo de PAUL ELLIS/. via .

Paul Merson a appelé Newcastle United à embaucher Rafael Benitez avant Paulo Fonseca.

Newcastle est à la recherche d’un nouveau manager après avoir limogé Steve Bruce plus tôt en octobre.

Avec les nouveaux propriétaires des Magpies disposant d’une richesse de 320 milliards de livres sterling, ce sera un rôle très convoité.

Jusqu’à présent, tous les signes indiquent que le club de St James’s Park pourrait embaucher Fonseca, qui a été limogé par la Roma la saison dernière.

Selon The Northern Echo, Benitez, qui a quitté Newcastle en 2019, est heureux à Everton et n’a pas l’intention de retourner à Tyneside.

Le prochain manager de Man United pourrait être horrible.

BridTV

6208

Le prochain manager de Man United pourrait être horrible.

889308

889308

centre

13872

Mais Merson a déclaré à The Star que les Magpies menacés de relégation devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour re-signer l’Espagnol, affirmant qu’il est le meilleur homme pour les conduire en sécurité en Premier League.

Il a déclaré: « Newcastle devrait pousser le bateau et ramener Rafa Benitez au club. Je l’ai déjà dit. Ils sont en difficulté. Ils ont besoin d’un pompier qui connaît la ligue et qui peut les maintenir – et Benitez le ferait.

« Ils parlent de Paulo Fonseca ? Wow. Il vient d’obtenir le limogeage de José Mourinho. Combien de temps lui faudrait-il pour connaître les joueurs et la ligue ? Benitez les connaît déjà tous – et est très populaire auprès des fans. »

Changeur de jeu

Ramener Benitez augmenterait encore plus la popularité de PIF, si cela est possible après avoir évincé le méchant Mike Ashley.

Mais ce n’est tout simplement pas faisable car il semble que l’homme de 61 ans soit assez satisfait de la vie à Everton en ce moment.

Cela dit, une partie de Benitez doit aimer savoir ce qu’il pourrait faire à St James’s Park cette fois-ci.

Il a fait du bon travail lors de son passage précédent et rappelez-vous, c’était sans beaucoup de soutien de l’étage.

Avec le genre d’argent que ces propriétaires de Newcastle pourraient lui donner à dépenser, cela change la donne.

Photo de Sportinfoto/DeFodi Images via .

Dans d’autres nouvelles, rapport: un joueur « spécial » de 200 000 £ par mois quitte Arsenal en janvier, accord conclu