Paul Merson révèle que des problèmes de dépendance l’ont poussé à vouloir se casser les doigts alors que la légende d’Arsenal offre des conseils à l’appelant dans un moment émouvant sur talkSPORT

in

Paul Merson a courageusement parlé de ses combats contre la toxicomanie au fil des ans et a offert des conseils à un interlocuteur de talkSPORT sur la façon de gérer ses problèmes.

La légende d’Arsenal, qui a été confrontée à des problèmes d’alcool, de jeu et de drogue pendant et après sa carrière de joueur, a sensibilisé à la cause.

GETTY

Les problèmes de Merson ont atteint leur paroxysme lorsqu’il jouait pour Arsenal

Mais ils ont continué après la fin de sa carrière de joueur

Il est là pour les autres combattant des batailles similaires et a offert des conseils rassurants à l’appelant Terry.

Merson a dit : « Arrêtez de vous battre. Vous penserez que vous laissez tomber votre femme et vos enfants régulièrement…

« Tu dois te rétablir, Terry. Vous n’êtes pas bien et vous devez vous rétablir, vous n’êtes pas une mauvaise personne et c’est pourquoi vous êtes faible en ce moment.

« Vous sentez que vous vous détestez. Vous n’êtes pas une mauvaise personne, vous êtes une bonne personne et vous devez vous rétablir et jusqu’à ce que cela se produise, vous continuerez à ressentir ce que vous ressentez.

Merson a offert des conseils à Terry, l’appelant de talkSPORT, sur la façon de combattre ses démons

“Essaye d’obtenir de l’aide, mon pote. Ring Gamblers Anonymous ou Alcoholics Anonymous, quelle que soit la dépendance, et obtenez de l’aide et contournez les personnes qui ont été dans ce bateau. Ils vous comprendront à 100 %.

« La seule chose avec la dépendance, c’est que peu importe si vous êtes la personne la plus riche du monde ou la personne la plus pauvre, la seule chose que nous recevons tous est aujourd’hui et c’est celui qui profite au maximum de la journée.

«Ceux qui profitent au maximum de la journée sont les riches, pas ceux qui restent assis à ne rien faire et s’inquiètent de ce qu’ils vont gagner la semaine prochaine ou la semaine d’après.

“C’est celui qui vit le plus dans le moment présent sera le plus heureux et le plus riche sans aucun doute.”

Merson a rejoint talkSPORT pour promouvoir son livre Hooked: Addiction and the Long Road to Recovery, qui met en lumière la façon dont la dépendance s’est emparée de lui.

Merson a été un excellent ambassadeur pour la sensibilisation aux problèmes de toxicomanie

Il a également révélé qu’à une occasion, la dépendance l’avait poussé à vouloir se casser les doigts afin qu’il ne puisse pas décrocher le téléphone pour placer un pari.

Il a dit : « La dépendance est tellement écrasante, c’est effrayant ce qu’elle fait… vous ne voyez pas le facteur de risque.

« Si vous mettiez votre main dans un feu et que vous recommenciez, votre cerveau vous dirait ‘ne refais plus ça.’ Avec les addictions, le cerveau ne vous le dit pas. L’addiction vous veut tout seul… c’est là que c’est dangereux.

« Vous commencez à jouer et à boire, vous ne rentrez pas à la maison le soir, vous commencez à perdre tout l’argent, vous perdez tout, vous laissez tomber les gens autour de vous alors vous vous détestez. Votre estime de vous-même et votre amour-propre s’envolent par la fenêtre et vous vous détestez avec passion.

« Vous pensez alors ‘comment vais-je m’en sortir ? Je sais ce que je vais faire, je vais recommencer à boire et à jouer ». Et tu recommences.

« Quand vous ne réalisez pas que vous êtes une personne malade, c’est un endroit horrible.

« La seule fois où je me suis senti revivre, c’était quand je n’avais plus rien. Quand je suis arrivé à zéro, je me suis dit ‘Je n’ai plus à faire ça.’ À quel point est-ce fou ? »

«Je jouais à Aston Villa à l’extérieur à Charlton. Personne n’a jamais partagé de chambre avec moi parce que je jouais et ne dormais jamais l’après-midi et je voulais me casser les doigts pour ne pas pouvoir décrocher le téléphone – c’est à quel point la compulsion était grave.