Paul Merson revendique Liverpool et Newcastle

Paul Merson a déclaré que le choc à l’extérieur de Newcastle à Liverpool jeudi est « horrible » pour l’équipe menacée de relégation, comme il l’a dit à Sportskeeda.

Le spécialiste de la télévision a déclaré que Liverpool battrait Newcastle 4-0 et qu’Eddie Howe devait « éliminer ce match ».

Manchester City a marqué sept buts contre une autre équipe en difficulté à Leeds mardi et les Reds voudront réagir demain soir.

Il faut également se souvenir, et les fidèles de l’armée de Toon ne voudront pas entendre cela, mais l’équipe de Jurgen Klopp est le meilleur buteur de la ligue – même après que les titulaires actuels en aient marqué sept.

Après que Newcastle en ait concédé quatre la dernière fois à Leicester City, beaucoup craindront que ce qui va suivre ne soit pire.

Et Merson a été brutalement honnête lorsqu’il a déclaré qu’il ne pensait pas que ce serait une soirée agréable pour les Magpies.

« Newcastle United doit mettre ce match à l’écart », a déclaré Merson. «Ils ont été absolument massacrés par Leicester City l’autre jour et ne voudraient évidemment pas que quelque chose comme ça se produise contre Liverpool.

« C’est un match horrible pour eux et je ne vois rien d’autre qu’une victoire à Liverpool, donc je pense que l’équipe locale l’emportera 4-0.

« Après Liverpool, Newcastle affronte les deux clubs de Manchester dos à dos en Premier League, oh mon Dieu, c’est une horrible série de matches pour Eddie Howe et co.

« Ils sont en grande difficulté et ont juste besoin de s’assurer qu’ils tiennent bon et qu’ils n’ont pas confiance en eux. À en juger par leurs matches, ils n’obtiendront pas un seul point en Premier League lors de leurs trois prochains matchs, ils auront donc besoin que les équipes autour d’eux fassent de mauvais runs et leur rendent service.

Newcastle ne peut tout simplement pas se permettre d’annuler ce match, même si les fans craignent le pire et s’inquiètent de ce qui est arrivé à Leeds.

Liverpool a remporté ses deux derniers matches de championnat avec une marge d’un but et ils voudront les pousser à la limite comme Villa et Wolves l’ont fait.

De plus, même s’ils marquent un point à Anfield, ce sera en soi une déclaration et un message indiquant qu’ils vont se mettre la poitrine en avant dans cette bataille de relégation.

De plus, ils se tourneront vers la saison dernière et Joe Willock a marqué un but dans les arrêts de jeu qui les a aidés à marquer un point dans le Merseyside.

