Paul Merson revendique Tottenham, 28 ans

Paul Merson a prédit sur SportsKeeda que Tottenham Hotspur d’Antonio Conte gagnerait contre Norwich City, et a soutenu Harry Kane pour recommencer à marquer.

Tottenham affrontera Norwich au Tottenham Hotspur Stadium en Premier League dimanche après-midi.

L’ancienne star d’Arsenal, Merson, a prédit que les Spurs gagneraient le match 3-0.

L’expert de Sky Sports a également soutenu l’attaquant de Tottenham Kane pour commencer à frapper dans les buts pour le plaisir.

La prédiction de Tottenham et Harry Kane

Merson a écrit sur SportsKeeda : « Tottenham a bien joué contre Brentford, et une partie de leur football était très bonne. La course parmi les quatre premiers de la Premier League va être de haut en bas cette saison, et les Spurs y sont toujours.

« Cela va changer avec chaque semaine qui passe et les victoires consécutives font une grande différence, en particulier pendant Noël.

« Norwich a eu une opportunité contre les dix hommes de Newcastle cette semaine, mais ils avaient besoin d’un mondial pour sauver un match nul.

« Harry Kane va commencer à marquer pour les Spurs tôt ou tard, et je vois une victoire confortable pour Tottenham ce week-end. »

Harry Kane pourrait marquer contre Norwich

Nous savons tous à quel point Kane a du mal devant le but pour Tottenham cette saison.

Surtout en Premier League.

Le joueur de 28 ans a marqué un but et fourni une passe décisive en 11 départs en Premier League pour les Spurs jusqu’à présent cette saison.

Norwich a vraiment du mal à être relégué au championnat.

Les Canaries ont encaissé jusqu’à 28 buts en 14 matchs de Premier League cette saison.

Donc, à notre avis, Kane est susceptible de marquer un ou deux buts contre Norwich.

Peut-être même un triplé.

Le joueur de 28 ans commence à montrer une amélioration de ses performances et l’entraîneur-chef Conte ne tarit pas d’éloges sur lui.