Paul Merson salue l’accord de Raphael Varane en tant que signature de l’été en Premier League .

Raphael Varane est la signature de la Premier League de l’été, déclare Paul Merson (Photo: .)

Paul Merson a salué la capture de Raphael Varane par Manchester United comme la signature de la Premier League de l’été.

Varane a rejoint le club pour un contrat de quatre ans samedi après avoir passé 10 ans chez les géants espagnols du Real Madrid et portera le maillot numéro 19 à Old Trafford.

Il est la troisième signature estivale de United après avoir fait venir l’ancien ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho et le gardien suppléant Tom Heaton d’Aston Villa plus tôt dans la fenêtre.

Le joueur de 28 ans a été dévoilé devant la foule d’Old Trafford avant le match d’ouverture de la saison de Premier League du club à domicile contre Leeds samedi, mais n’a pas pu figurer après avoir été enregistré trop tard.

Malgré les signatures de Jack Grealish par Manchester City et Romelu Lukaku à Chelsea cet été, Merson pense que Varane est la meilleure affaire de la fenêtre jusqu’à présent.

« Raphael Varane fera de Manchester United des prétendants au titre – il est la signature de l’été en Premier League. Je pense que c’est aussi serré que jamais cette saison et qu’il y a quatre équipes qui pourraient gagner la ligue », a déclaré Merson au Daily Star.

« United n’était pas l’un d’entre eux, mais Varane change cela. Je pense que c’est une signature majeure. Avec toute la classe et l’expérience qu’il apporte avec lui du Real Madrid, je pense qu’il va avoir un impact énorme.

United a également signé l’ailier anglais Jadon Sancho cet été (Photo: .)

Le vainqueur de la Coupe du monde français devrait s’intégrer aux côtés de l’Anglais Harry Maguire au cœur de la défense à Old Trafford, ajoutant une expérience bien nécessaire à leur ligne arrière.

« United a maintenant un nouveau partenariat Vidic et Ferdinand sur lequel s’appuyer à l’arrière. Maguire peut se rapprocher des gens et Varane peut balayer derrière avec son rythme », a déclaré Merson.

Plus : Manchester United FC



« United a beaucoup joué avec deux milieux de terrain titulaires la saison dernière parce qu’Ole Gunnar Solskjaer ne faisait pas confiance à ses défenseurs. Ils n’auront pas besoin de le faire maintenant. Ils étaient une aussi bonne équipe de contre-attaque que n’importe qui la saison dernière.

«Mais maintenant, avec Varane, ils peuvent prendre plus de risques et jouer sur la ligne médiane. C’est important contre les petites équipes. Vous pouvez vraiment les mettre sous pression au lieu d’avoir peur qu’une longue balle par-dessus vous rattrape.’



PLUS : Les prédictions de Dimitar Berbatov en Premier League, y compris Leeds contre Manchester United le week-end d’ouverture



PLUS : Lee Sharpe pense que Kalvin Phillips serait parfait pour Man United

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();