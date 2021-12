Paul Merson stupéfait par les nouvelles en provenance de Liverpool

Photo par Alex Livesey – Danehouse/.

Paul Merson a admis qu’il « ne peut pas croire » que Liverpool n’a pas fait plus d’efforts pour jouer contre Leeds United le lendemain de Noël.

Liverpool a annoncé jeudi que la visite de dimanche à Leeds avait été reportée.

Le club d’Elland Road subit une épidémie de coronavirus dans le West Yorkshire après qu’un certain nombre de joueurs ont enregistré des résultats positifs.

Une victoire de Manchester City à domicile contre Leicester City dimanche verra l’équipe de Pep Guardiola prendre six points d’avance sur l’équipe d’Anfield.

Avec Sadio Mane et Mohamed Salah se préparant à partir pour la Coupe d’Afrique des Nations, ce n’est pas le moment de prendre trop de retard sur les champions en titre de la Premier League.

Et Merson, parlant à Sportskeeda, a admis qu’il était choqué que Liverpool ne se soit pas battu plus fort pour que Leeds – qui a également une crise de blessure à Thorp Arch – pour jouer le match.

Il a déclaré: « Le match de Liverpool avec Leeds a été annulé et je ne peux pas croire qu’ils n’ont pas fait plus d’efforts pour maintenir ce match. Il n’y a pas de meilleur moment pour jouer à Leeds, et Liverpool pourrait désormais se retrouver à plus de sept points de Manchester City avant la fin de l’année.

Rude

Vous ne pouvez pas vraiment critiquer à Liverpool ici, n’est-ce pas ?

Ce n’est pas la faute des Reds si les joueurs de Leeds ont contracté le covid et bien que cela profite certainement aux Blancs – qui, comme mentionné, ont une équipe blessée telle qu’elle est – il est difficile de suggérer que Klopp et ses collègues sont en faute.

Si la Premier League décide que Leeds a des motifs légitimes de reporter l’affrontement, les mains des Merseysiders sont essentiellement liées.

Photo d’Andrew Powell/Liverpool FC via .

