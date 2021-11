Paul Merson vise Jamie O’Hara après les commentaires de Tottenham

Paul Merson a fait une fouille à peine voilée chez un autre expert de Sky Sports, Jamie O’Hara, après les commentaires de ce dernier sur Tottenham cette semaine.

Tottenham a subi une défaite « embarrassante » à l’extérieur face à l’équipe slovène NS Mura en Ligue Europa Conference jeudi. Ce fut un résultat choquant qui a suscité les critiques de Harry Kane, tandis qu’Antonio Conte a admis: « En ce moment, le niveau à Tottenham n’est pas si élevé. »

Cependant, le bruit de l’extérieur du club était plus fort avec L’ancien Spurs O’Hara a qualifié la sortie de « honte ».

O’Hara a également appelé quatre joueurs et a déclaré: « Ils devraient avoir honte de leur performance et ne devraient plus porter de maillot des Spurs. »

Cependant, Merson, s’exprimant également sur Sky, a adopté une position légèrement différente. L’ancienne star d’Arsenal n’a pas défendu le XI qui a perdu en Slovénie, mais il a refusé de vilipender les joueurs de Tottenham. Il a également laissé entendre que les commentaires d’O’Hara n’étaient pas utiles.

Merson a déclaré samedi à Sky Sports Soccer: « Conte n’aura que des joueurs qui achètent et pas certains de ceux de la semaine dernière.

« Je sais que certains des joueurs y seront allés et sont partis, » je ne joue que dans ce jeu, si je joue bien, je ne rejoue pas « .

«Je sais que les fans ne voudront pas entendre ça, mais ça arrive et les ex-pros devraient le savoir. Aucun ex-pro ne peut me dire qu’il n’y a pas eu un moment où ils n’ont pas été dans l’équipe et qu’ils ont une chance dans l’équipe… ils savent qui va jouer et qui ne l’est pas.

«Quand nous avions le football de réserve. Vous diriez « bon, je vais faire de gros efforts », puis vous arrivez au match de l’équipe première et c’est différent.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Conte aura beaucoup appris

« C’était un mauvais résultat l’autre soir. Mais je ne choisis pas les joueurs et je ne dis pas « c’est une honte et il ne devrait plus jamais jouer pour le club ».

« Nous avons tous eu de mauvais matchs et si quelqu’un n’a pas eu de mauvais match, alors venez ici et parlez-en. »

Le nouveau patron Conte a déclaré qu’il n’avait pas parlé aux joueurs après le match.

« Nous le ferons demain. Une mauvaise défaite, je ne suis pas satisfait de ce qui s’est passé », a déclaré l’Italien.

Et Merson est convaincu que Conte aura beaucoup appris de la triste perte.

« Il aura tellement appris l’autre soir. Il saura (qui il veut). Nous aurons été dans l’avion de retour avec son personnel disant « non, non, non ». Et ce sera tout avec eux. Il va s’occuper de ça. C’est un top manager », a ajouté Merson.

LIRE LA SUITE: La star ‘Stale’ de Tottenham est invitée à prendre des mesures radicales et à ‘recommencer’