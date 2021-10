Paul Mescal et Josh O’Connor joueront les amoureux dans un drame romantique

Les deux idoles joueront dans un nouveau drame romantique (Photo: .; Rex)

Paul Mescal et Josh O’Connor s’uniront pour incarner les amoureux de la guerre dans le nouveau drame The History of Sound.

Le gagnant d’un Emmy de 31 ans et le gagnant de Bafta de 25 ans incarneront de jeunes hommes, Lionel (Mescal) et David (O’Connor), qui, pendant la Première Guerre mondiale, ont entrepris d’enregistrer les vies, les voix, et la musique de leurs compatriotes.

Le synopsis du film se lit comme suit : « Dans ce moment éphémère et arraché de leur jeune vie, et en découvrant le balayage épique des États-Unis, les deux hommes sont profondément transformés. »

Le réalisateur Oliver Hermanus a déclaré: « Je suis immédiatement tombé amoureux de la nouvelle d’une beauté irréprochable de Ben Shattuck et je savais que je devais être impliqué dans son voyage à l’écran.

‘Paul et Josh sont deux des acteurs les plus prometteurs de leur génération qui partageront avec nous des performances profondément émouvantes

« C’est une histoire d’amour inattendue qui doit être racontée – c’est un voyage à travers la vie de l’Amérique, à travers le 20e siècle et les traditions de la musique folk américaine, le tout vu à travers le lien entre deux hommes immergés dans l’histoire du son. ‘

La performance de Josh O’Connor en tant que prince Charles dans The Crown lui a valu un Emmy Award (Photo : Chris Pizzello/Invision/AP)



Paul Mescal est devenu célèbre après avoir joué dans le drame romantique de la BBC Normal People (Photo : David Fisher/BAFTA/REX)

Paul a récemment dit Metro.co.uk qu’il adorerait faire la saison deux de Normal People après que la série ait été saluée par les fans et les critiques.

Il a dit: ‘Je travaillerais avec Daisy [Edgar-Jones] à nouveau en un clin d’œil, et quel que soit le travail ou quoi que ce soit, je suis juste [always] vraiment excité de la voir.

Cependant, la star a rapidement mis fin aux spéculations en disant « il n’y a rien dans le pipeline ».

Ailleurs, Josh a exprimé plus tôt dans l’année à quel point il était ravi de savoir que le prince Harry avait regardé son drame historique Netflix La Couronne.

Il a déclaré: « Je pense que quiconque le regarde est un grand … vous savez, c’est pour cela que nous sommes là. »

The History of Sound devrait entrer en production l’été prochain et tournera aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Italie.

