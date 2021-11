Paul Mescal et Phoebe Bridgers semblent confirmer leur romance à l’événement LACMA

Alerte nouveau couple ?! Tous les signes indiquent oui.

Chanteur Phoebe Bridgers et la star des Gens normaux Paul mescal semblait confirmer qu’ils sortaient ensemble. Après avoir déclenché des rumeurs de romance pendant près d’un an et demi, les deux hommes sont sortis avec style pour assister au 10e gala annuel LACMA Art + Film à Los Angeles le samedi 6 novembre.

Pour célébrer l’affaire fantaisiste, Phoebe portait une jupe à carreaux rouge vif qu’elle a associée à un chemisier beige, composé de dentelle transparente et de manches à volants. L’artiste de « Moon Song » a lié sa tenue Gucci avec une lèvre rouge vif et un œil charbonneux cuivré.

Quant à Paul ? La star de Lost Daughter avait l’air aussi suave que jamais dans un smoking noir et blanc et un nœud papillon assorti.

En posant sur le tapis rouge, les photographes ont capturé le couple en train de se regarder avec amour et de se rapprocher l’un de l’autre. Cela a marqué la première apparition publique conjointe officielle de l’acteur et du musicien ensemble.