Paul Millsap, proche de signer pour les Golden State Warriors

Rumeurs NBA: Guerriers de l’état d’or est l’équipe qui est actuellement en pole pour se rendre à Paul Millsap pour la prochaine saison. À ce jour, ils ont encore une exception de niveau intermédiaire de 5,9 millions de dollars à dépenser pour un autre ajout à la liste. Tout indique que ce joueur vétéran qui cherche à être à nouveau compétitif dans les séries éliminatoires est le Millsap, qui, ces dernières saisons, a été un élément clé de l’équipement des Denver Nuggets.

Millsap aiderait, et beaucoup, à un jeu intérieur qui est la partie de l’équipe des Warriors qui boite le plus : inexpérimentée et avec peu de rebond. Un vétéran comme Paul serait capable d’apporter de la sobriété et de la qualité en attaque à l’équipe.

Selon @denverpost, les Golden State Warriors et les Brooklyn Nets s’intéressent au vétéran Paul Millsap. Il est joueur autonome sans restriction après avoir passé les 4 dernières saisons avec les Denver Nuggets. Sa capacité à s’adapter à n’importe quel rôle fait de lui un joueur garanti. pic.twitter.com/coybw5krxz – Anastasio Ríos (@ Tasio93) 22 août 2021

Voici comment Wes Goldberg explique la portée des négociations :

Selon une source de la ligue, les Warriors se sont entretenus avec la représentation de l’attaquant vétéran Paul Millsap plus tôt ce mois-ci. Bien que ces pourparlers n’aient pas progressé jusqu’au point où rien de matériel, les Warriors n’ont pas fermé la porte à l’ajout éventuel de Millsap, 36 ans. À ce stade de sa carrière, la production sur le terrain de Millsap ne vaut pas l’exception totale de 5,9 millions de dollars et les taxes de luxe qui en résulteraient qui porteraient son coût à plus de 30 millions de dollars. Mais cela ne signifie pas que Golden State est contre la signature d’un joueur avec un contrat minimum, en particulier un contrat qui n’est pas entièrement garanti et qui offrirait une flexibilité financière.