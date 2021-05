Paul Mooney, célèbre acteur et comédien, décède à 79 ans

Paul Mooney

. – Paul Mooney, le célèbre comédien vedette de “Chappelle’s Show” et “Bamboozled”, est décédé à 79 ans, a déclaré une représentante de l’acteur, Cassandra Williams, au Hollywood Reporter.

La fille de Mooney, Spring Mooney, s’est également adressée aux nouvelles sur Twitter, affirmant que sa «meilleure amie» était décédée.

Paul Mooney est décédé d’une crise cardiaque mercredi matin à Oakland, en Californie.

Le comédien était originaire de Shreveport, en Louisiane, et a commencé comme scénariste pour Richard Pryor. Il a ensuite travaillé comme scénariste sur l’émission à succès “In Living Color” et est souvent apparu dans des sketches sur Comedy Central de Dave Chappelle.

Il a joué Sam Cooke dans “The Buddy Holly Story” en 1978 et est apparu dans le film 2000 de Spike Lee “Bamboozled”.

Les hommages à Paul Mooney ont inondé les réseaux sociaux.

La réalisatrice Ava DuVernay a écrit: «Paul Mooney. Un géant de la comédie. Je me souviens avoir écouté leur album RACE à l’université et à quel point c’était formateur. Oui, les blagues. Mais plus encore, la liberté. Il a parlé librement et sans crainte de sentiments et d’expériences que les autres trouvaient difficiles à exprimer. Puisse-t-il être vraiment libre maintenant. Reposez-vous, monsieur.

«Repose en paix la légende de la comédie Paul Mooney! Tu étais drôle et émouvant. Je suis très heureuse d’avoir vu votre esprit en direct », a écrit Viola Davis dans un tweet. ” Repose toi bien! Laissez un petit rire ici. Nous en avons besoin”.