Paul Nassif sensibilise à l’art de la chirurgie – El Sol de México

Selon l’étude la plus récente de l’International Society for Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), au cours des cinq dernières années, les procédures esthétiques ont augmenté dans le monde. Seulement entre 2018 et 2019, il est passé d’une augmentation de 5,6 à 7,4%.

Le chirurgien américain Paul Nassif, qui exerce ce métier depuis plus de 20 ans et dirige depuis 2014 l’émission de téléréalité Botched (qui débute sa septième saison aujourd’hui à 22h00 sur E!), a expliqué que ce phénomène est en grande partie dû à le temps que les gens passent sur les réseaux sociaux et la pression constante pour atteindre la perfection, en particulier pendant la pandémie.

“Internet l’a intensifié, surtout s’il s’agit du visage, car nous avons fait beaucoup de zooms, donc voir notre nez ou notre cou, les yeux, cela augmente parce que vous vous voyez à l’écran, ou vous voyez comment les modèles Instagram photos sont prises de ses seins ou de son corps, ou de ses hanches.

“Ce qui se passe, c’est que les gens se critiquent encore plus, et utilisent même plus de filtres sur les réseaux sociaux. Cela les rend donc mécontents de ce qu’ils voient”, a-t-il ajouté. Le médecin a souligné que bien que cette tendance à modifier leur apparence continue d’augmenter, un intérêt pour une meilleure prise en charge de la santé physique et mentale a également été observé ces dernières années. “Les gens prennent désormais mieux soin d’eux-mêmes et mangent mieux, font plus d’exercice, et cela élimine évidemment le besoin de chirurgie plastique.”

Il a souligné qu’il est important pour ceux qui se consacrent à la chirurgie plastique, d’avoir la capacité de guider leurs patients à un niveau médical ou psychologique pour maintenir le contrôle émotionnel.