Paul Parker: Ole Gunnar Solskjaer a besoin de Rene Meulensteen à Manchester United – Man United News And Transfer News

L’ancien homme de Manchester United, Paul Parker, a supplié Ole Gunnar Solskjaer d’envisager de ramener René Meulensteen au club.

Certains fans se sont plaints que la génération actuelle d’entraîneurs n’en fait pas assez pour tirer le meilleur parti du groupe de joueurs talentueux de Carrington.

Selon Talk Of The Devils, Parker a déclaré : « Il n’y a rien de mal à souffler un peu de poussière sur un livre et à le lire.

« En fin de compte, c’était la même chose quand c’était tout neuf qu’aujourd’hui, c’est juste un peu mûri. Et quelqu’un comme René n’aurait pas changé.

«Il y aurait plus de points positifs à gagner, il sait tout sur le club, tout sur le football qu’ils veulent jouer.

« Chaque fois que vous l’écoutez parler, les gens veulent lui parler de United et vous pouvez voir que c’est toujours en lui. Cela fait partie de son ADN. Je ne vois rien de mal à ce qu’il revienne.

« Le patron, Sir Alex, ferait aussi les choses différemment. Il amenait des gens – comme René – qui avaient des idées différentes et qui étaient assez forts pour remettre en question les choses qu’il faisait.

« Il [Solskjaer] ne se mettrait pas la pression en lui amenant [Rene] parce qu’il ne voudrait pas de son travail dans un million d’années, mais vous feriez venir quelqu’un pour améliorer l’équipe.

Le noyau du personnel d’entraîneurs de Solskjaer est le trio de Michael Carrick, Kieran McKenna et Mike Phelan, avec Darren Fletcher souvent vu sur le terrain d’entraînement bien qu’il soit le directeur technique.

Les malheurs de Manchester United dans le passé étaient souvent imputés au manque de joueurs de qualité ou à la mauvaise prise de décision de Solskjaer.

Cependant, ces derniers temps, certains fans pensent que le légendaire Norvégien est en fait abandonné par ses entraîneurs et que la faute en est à l’équipe qui a l’air beaucoup plus saine maintenant.

Si United a des joueurs de qualité et un manager qui a pris de bonnes décisions jusqu’à présent, alors l’erreur vient sûrement des entraîneurs, ou du moins c’est l’argument avancé.

Solskjaer n’est pas lui-même un entraîneur et délègue plutôt des séances d’entraînement à ses entraîneurs d’une manière très similaire à celle de Sir Alex Ferguson.

Il est possible que le personnel d’entraîneurs ait besoin d’une certaine expérience, étant donné que Carrick et McKenna, aussi bons soient-ils, en sont encore aux premiers stades de leur carrière respective.