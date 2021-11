Paul Pierce a changé son histoire en faisant à nouveau caca son pantalon lors des finales NBA 2008

Le moment le plus indélébile de la finale NBA 2008 entre les Boston Celtics et les Lakers de Los Angeles s’est produit au troisième quart du match 1. Paul Pierce avait contesté une tentative de tir de la star des Lakers Kobe Bryant, et s’est écrasé au sol en se saisissant le genou de douleur après trébucher sur son coéquipier Kendrick Perkins. Les Celtics ont emmené Pierce en fauteuil roulant, mais il est revenu après seulement quelques minutes de jeu pour aider les Celtics à remporter la victoire. Boston remporterait la série en six matchs pour remporter son 17e championnat de l’histoire de la franchise.

Il y a toujours eu un débat sur les raisons pour lesquelles Pierce avait besoin d’un fauteuil roulant pour quitter le sol s’il pouvait revenir si rapidement. Beaucoup ont spéculé que c’est parce que Pierce est devenu n ° 2 dans son pantalon. Cette théorie a été popularisée par les commentaires que Pierce a fait lui-même alors qu’il travaillait chez ESPN. La légende a continué de grandir lorsque l’ancien joueur par excellence de la NFL, Lamar Jackson, a déclaré « Je n’ai pas tiré de Paul Pierce » après avoir couru dans les vestiaires en milieu de saison en fin de match.

Beaucoup de choses se sont passées pour Pierce depuis l’incroyable one-liner de Jackson. À savoir: il a été licencié d’ESPN pour avoir diffusé ses habitudes de fête sans vergogne sur Instagram, et il a également été intronisé au Pro Basketball Hall of Fame. Pierce s’est arrêté cette semaine au podcast de son ancienne collègue d’ESPN, Michelle Beadle, et bien sûr, on lui a demandé ce qui s’était réellement passé lorsqu’il est parti sur ce petit coup.

Voici l’élément clé de Pierce :

« Si vous faites caca dans votre pantalon, est-il judicieux de vous asseoir et de le pousser dans un fauteuil roulant ? » Pierce a demandé à Beadle. « Je retournais à pied et j’allais directement à la salle de bain. Pourquoi aurais-je besoin d’un fauteuil roulant si je faisais caca dans mon pantalon ? Vous ne vous asseyez pas sur votre caca, n’est-ce pas ? Cela n’a pas de sens.

Alors voici ma question : si PP n’a vraiment pas fait caca dans son pantalon pendant le premier match de la finale de la NBA 2008, alors pourquoi a-t-il déduit qu’il avait fait exactement cela à la télévision en direct il y a seulement quelques années ?

Au cas où vous auriez oublié :

Internet a gardé les reçus, Paul Pierce. Veuillez garder votre histoire aussi (prétendument) droite que vos tiroirs.

Je suis confiant sur une chose : ce ne sera pas la dernière fois que Pierce sera interrogé sur le sujet. Nous ne saurons peut-être jamais toute la vérité grâce à La Vérité.