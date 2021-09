Paul Pierce a parlé d’avoir été renvoyé d’ESPN

in

Paul Pierce a eu toute l’année 2021, c’est le moins qu’on puisse dire.

J’ai l’impression que c’était il y a longtemps, je sais, mais Pierce a été licencié de son travail chez ESPN plus tôt cette année pour avoir partagé une vidéo de lui en direct sur Instagram en train de boire et de fumer avec des danseurs exotiques. Il a également posté des tweets assez horribles sur Rachel Nichols par la suite. Et il ne s’est excusé pour rien.

Il a également découvert qu’il était intronisé au Basketball Hall of Fame avec la classe de 2021 cette année. Bill Russell sera en fait son présentateur, ce qui est assez génial.

Donc, oui, 2021 a été un peu des montagnes russes pour l’ancienne légende des Celtics. Et il a été interrogé sur ces montagnes russes dans une interview avec Chris Mannix de Sports Illustrated. Surtout, s’il était réellement désolé pour ce qui s’était passé.

Et sa réponse a été un non catégorique. Il ne semblait rien regretter.

Pierce a parlé de tout ce qui s’est passé et, en fin de compte, il était apparemment prêt à quitter ESPN de toute façon. Son licenciement était long à venir et sa vidéo avec ces tweets n’était que la cerise sur le gâteau.

Paul Pierce ici en train de vibrer. https://t.co/WyS39YCIrr pic.twitter.com/xfFUTluF2U – Sopan Deb (@SopanDeb) 7 septembre 2021

« J’en avais fini avec eux, de toute façon… Ce n’était pas parfait. Il y a beaucoup de choses là-bas que vous ne pouvez pas dire. Et vous devez parler de LeBron tout le temps.

Et nous savons tous comment Pierce parle de LeBron James. Il le déteste.

Pierce n’a clairement pas apprécié son séjour à ESPN. C’est pourquoi il semblait déphasé par toute la situation.

Ce n’était pas tout ce qu’il avait à dire, cependant. Il a expliqué qu’il y avait des gens dans la salle qui avaient fait des choses bien pires.

“Je n’ai rien fait d’illégal”, a déclaré Pierce. Il a ajouté que les gens ont fait bien pire mais « vous ne faites que le cacher. Et vous êtes tous mariés en le faisant. Je suis divorcé. Je suis à la retraite. Je m’amuse.”

Chéri. C’est un homme qui ne se soucie vraiment pas, pour le meilleur ou pour le pire. Il dit juste n’importe quoi à ce stade. Cette barre devrait probablement être un peu plus haute, cependant.

Rien de tout cela n’a finalement d’importance. Il est entré dans le Hall of Fame au premier tour. Mais, mec. Imaginez le coup de gueule que nous aurions eu s’il ne l’avait pas fait.

Nous sommes peut-être passés à côté.

