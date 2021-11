Paul Pierce jette tout sur LeBron James et ses Lakers

La légende des Celtics, Paul Pierce le jette James Lebron déjà Lakers avec un test de réalité brutal dans le NBA.

LeBron James et les Los Angeles Lakers n’ont pas répondu aux attentes des fans en début de saison. Ils ont été surnommés la super équipe pour rivaliser avec les Brooklyn Nets. Cependant, une série de blessures et un jeu globalement incohérent ont les Lakers soi-disant puissants avec un dossier médiocre de 8-8 pour commencer la saison.

Alors que certains diront qu’il est trop tôt pour juger des performances de cette équipe des Lakers, un ancien rival de la franchise pense avoir assez vu cette équipe. Paul Pierce, membre des équipes des Boston Celtics qui ont affronté les Lakers dans les années 2010, a laissé tomber ses réflexions sur LeBron et sa compagnie dans une récente interview. (via Qu’est-ce que j’ai raté ?)

« Ils ont l’air mauvais en ce moment. Je ne sais pas s’ils peuvent rester en bonne santé… Je pense qu’ils n’ont aucune chance. La façon dont ils ont joué sans LeBron à leur âge. LeBron ne peut pas jouer 40 minutes comme il le peut et passer la saison régulière. Si vous lui demandez de continuer à faire ça et d’aller aux séries éliminatoires et de les prendre, je ne sais pas si c’est possible jusqu’à la fin. Cette équipe telle que construite ne peut pas gagner un championnat. »