Paul Pierce n’a pas aimé toutes les discussions sur LeBron James travaillant chez ESPN

Paul Pierce a beaucoup plus de temps libre cette année avant le début de la nouvelle saison NBA. La légende des Boston Celtics et nouveau membre du Temple de la renommée ne travaille plus comme analyste pour ESPN après que le réseau s’est séparé de lui plus tôt cette année à la suite d’une vidéo scandaleuse sur Instagram Live qui a vu Pierce boire, fumer et vivre sa meilleure vie.

Pierce a partagé une vidéo de lui en train de rire immédiatement après avoir été licencié. Il ne s’est jamais excusé pour la vidéo ni n’a exprimé de regrets pour son comportement. Au lieu de cela, Pierce semble totalement en paix quant à la fin de sa carrière dans les médias. Dans une nouvelle interview avec Sports Illustrated, Pierce a révélé qu’il avait des problèmes avec le réseau bien avant de publier la vidéo qui l’a mis en conserve.

Chris Mannix de SI a parlé à Pierce pour une interview couvrant toute sa carrière qui ne laissait aucun doute que The Truth est à la hauteur de son surnom à la retraite. L’un des gros problèmes de Pierce chez ESPN ? Il n’aimait pas avoir à parler de LeBron James tout le temps :

ESPN n’a pas demandé d’excuses. Les relations entre Pierce et le réseau étaient devenues tendues au cours des deux dernières années. Pierce détestait le voyage. Les dirigeants du réseau pensaient qu’il ne travaillait pas assez dur. La vidéo, ont déclaré des sources de l’industrie à Sports Illustrated, était la goutte d’eau. “J’en avais fini avec eux, de toute façon”, dit Pierce entre deux bouffées de menthe citronnée. « Ce n’était pas un bon ajustement. Il y a beaucoup de choses là-bas que vous ne pouvez pas dire. Et vous devez parler de LeBron tout le temps.

Pierce et James se sont affrontés 69 fois au cours de leur carrière avant la retraite de Pierce, l’équipe de James gagnant une fois de plus que celle de Pierce. Alors que les Celtics de Pierce ont remporté des séries de victoires mémorables contre les Cavs de James lors des séries éliminatoires de 2008 et 2010, le Miami Heat de LeBron a éliminé les Celtics en 2011 et 2012.

Pierce a déjà pris de nombreuses photos de LeBron. Il a dit qu’il était le plus grand rival de James et que les Celtics “ont envoyé le U-Haul” pour que James se rende à Miami. Pierce a également laissé LeBron hors de ses cinq meilleurs joueurs de tous les temps. Le bœuf entre James et Pierce remonte à loin. Consultez notre histoire du bœuf sur le sujet ici :

Plus tard dans l’interview, Pierce a déclaré qu’il travaillait au lancement d’un podcast avec l’ancien coéquipier Kevin Garnett et qu’il souhaitait faire une émission où les deux parcouraient le monde. Cela a l’air génial. Cela semble également être un pari sûr, il inclura beaucoup de calomnies LeBron, connaissant ces deux-là.

Pierce a gagné près de 200 millions de dollars au cours de sa carrière, donc perdre du travail chez ESPN ne pique probablement pas trop. Espérons que The Truth continuera à être à la hauteur de son surnom à la retraite.