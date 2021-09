Paul Pierce, Phil Ivey, Mr.Beast et Joe Lubin ce soir dans le tournoi de poker caritatif des célébrités de Virtue Poker

[Press Release]

Virtue Poker est ravi d’accueillir le tournoi Celebrity Charity Poker qui commence ce soir, le 26 septembre, à 23 h UTC.

Le tournoi sera diffusé en direct sur YouTube.

Ce soir présentera la première des deux tables à 6 joueurs du tournoi Celebrity Charity Poker.

La table de ce soir comprendra le Hall of Famer et le Virtue Poker Team Pro Phil Ivey, le BA Hall of Famer Paul Pierce, la sensation YouTube M. Beast, Nick Rose d’Ethernity, Sam Trabucco – PDG d’Alameda (FTX) et le co-fondateur d’Ethereum Joe Lubin.

Tous les participants concourront pour le droit de se vanter et un prize pool de 100 000 $ pour une œuvre caritative. Les 12 joueurs sont répartis sur sept fuseaux horaires et sur différents continents. Par conséquent, le tournoi Celebrity Charity Poker se déroulera sur plusieurs jours pour donner à chacun une chance équitable de gagner.

Structure du tournoi

Chaque table a six joueurs et jouera jusqu’à ce qu’il reste un gagnant. Les gagnants des deux tables s’affronteront pour remporter le titre du Virtue Poker Championship et le prize pool de 100 000 $ pour une œuvre caritative.

Tous les joueurs sélectionnent l’organisme de bienfaisance de leur choix pour recevoir 2 500 $. De plus, les gagnants de chaque table peuvent ajouter 10 000 $ de plus pour leur organisme de bienfaisance, le champion général ajoutant 50 000 $ supplémentaires au décompte.

Virtue Poker a obtenu l’aide de Lon McEachern et Norman Chad pour fournir des commentaires en couleur pour la table vedette de cet événement.

Le Celebrity Charity Poker Tournament peut être décomposé comme suit :

Tableau 1: 26/09 23 h UTC

Tableau 2: 28/09/15 h UTC

Tableau final : Date à déterminer

Bloc de dons : pour les téléspectateurs

Les téléspectateurs du tournoi de poker caritatif Virtue Poker Celebrity sont encouragés à faire un don à des organisations caritatives via The Giving Block. Le fournisseur prend en charge une variété de crypto-monnaies et prend en charge plusieurs organisations à but non lucratif dans le monde. Ceux qui contribuent à The Giving Block sont inscrits à un tirage 2 ETH lors de cet événement. Il y a plusieurs prix 1 ETH pour les utilisateurs qui terminent :

Rejoindre la chaîne Virtue Poker Telegram Suivre Virtue Poker sur Twitter Rejoindre la liste de diffusion de Virtue Poker

Virtue Poker, avec l’aide de Binance NFTs, a créé une collection de 11.801 jetons non fongibles. Chaque NFT représente une carte dans un jeu de 52 cartes. Les joueurs qui assemblent les mains et détiennent la main gagnante pour chaque KO se partagent un prix de 2 500 $. De plus, les détenteurs de la main gagnante pour les huitièmes de finale du championnat participent à un tirage au sort pour gagner 25 000 $. Ces NFT peuvent être achetés auprès de NFT Binance.

À propos de Virtu Poker

Virtue Poker est une plate-forme de poker décentralisée qui utilise la blockchain Ethereum et le réseau peer-to-peer pour fournir un site de poker en ligne sûr, honnête et amusant. Il a été fondé en 2016 au sein de Consensys, la principale société d’ingénierie logicielle Ethereum et incubateur fondé par le co-fondateur d’Ethereum Joe Lubin en 2014. Soutenu par Consensys et l’actionnaire Phil Ivey, Virtue Poker a pour mission de généraliser les paris basés sur la blockchain. . En savoir plus : https://virtue.poker/

