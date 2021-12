Paul Pogba « a de nombreuses offres », y compris l’extension de Manchester United, affirme l’agent Mino Raiola, alors que Ralf Rangnick révèle un appel téléphonique avec le milieu de terrain français

Paul Pogba a « de nombreuses offres » parmi lesquelles choisir, selon son agent Mino Raiola, alors que le milieu de terrain de Manchester United se prépare à prendre une décision sur son avenir.

Pogba est en fin de contrat avec les Diables Rouges à la fin de la saison et libre de signer un accord de pré-contrat avec un club étranger à partir du 1er janvier.

.

Pogba a beaucoup d’options pour son avenir

Ce pourrait être la deuxième fois que le vainqueur de la Coupe du monde de France quitte United pour rien – le club le ramenant en 2016 pour 89 millions de livres sterling.

Le joueur de 28 ans évalue ses options et son agent au franc-parler, Raiola, dit qu’il y a beaucoup de choix pour lui.

Il a déclaré au diffuseur allemand Sport1 : « Nous avons de nombreuses offres pour Pogba, y compris une proposition de prolongation de contrat [from Man United].

« Nous verrons ce qui est le mieux pour lui. »

Le Bayern Munich a été l’un des clubs liés, mais Raiola a versé de l’eau froide sur cette suggestion.

Il a ajouté : « Pogba au FC Bayern ? Impossible – ils ne paient pas ce genre de salaire.

L’avenir de Pogba est toujours un sujet brûlant de débat

Pogba s’est blessé lors de la dernière trêve internationale avec la France et n’a pas encore rejoint son club, après avoir récupéré à Dubaï.

Depuis lors, Ralf Rangnick a été nommé manager par intérim de United jusqu’à la fin de la saison.

Rangnick a révélé qu’il avait parlé au milieu de terrain de son rétablissement et du délai pour le remettre en pleine forme.

« On s’est parlé au téléphone il y a deux jours, non je pense que c’était mardi [three days ago]… », a déclaré Rangnick.

.

Rangnick a parlé à Pogba cette semaine de sa blessure

« Il est toujours à Dubaï et doit revenir aujourd’hui, puis nous apprendrons à nous connaître en personne dimanche, mais nous avons eu un appel téléphonique pendant environ 10 à 15 minutes.

«Il m’a dit qu’il allait mieux mais qu’il n’était manifestement pas en pleine forme. D’après ce que j’ai entendu jusqu’à présent, il faudra encore quelques semaines avant qu’il soit à nouveau prêt à s’entraîner.

« Ensuite, bien sûr, il est absent depuis un certain temps. Je suppose qu’il lui faudra encore quelques semaines pour qu’il soit en forme.

« Mais dans un premier temps, il est important pour lui de devenir pleinement en forme, de pouvoir s’entraîner avec le reste du groupe, puis nous devons le développer physiquement et tactiquement pour être également en forme pour jouer en Premier League. »

