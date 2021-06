Paul Pogba a échangé des insultes avec ses coéquipiers de France lors de la sortie de l’Euro 2020

Paul Pogba s’est disputé avec ses coéquipiers alors que la France sortait de l’Euro 2020 (Pool/.)

Paul Pogba était au centre des tensions entre les joueurs français lors de leur sortie de l’Euro 2020 en Suisse cette semaine, selon des informations.

Les favoris d’avant le tournoi semblaient en bonne voie pour s’assurer une place en quart de finale après que la brillante frappe à longue distance de Pogba les avait mis 3-1 en tête.

Mais deux buts tardifs de la Suisse ont forcé des prolongations puis des pénalités, tandis que Kylian Mbappe a raté le coup de pied décisif pour envoyer la France hors de la compétition.

Selon L’Equipe, Pogba a été impliqué dans une “altercation” avec son coéquipier français Adrien Rabiot pendant le match, tandis que le milieu de terrain de Manchester United a également été critiqué par l’arrière droit français Benjamin Pavard pour son manque de travail défensif alors que les Blues tentaient de fermer. sortir du jeu.

“Sur le terrain, c’était fou”, a déclaré à L’Equipe du Soir le journaliste de L’Equipe, Sébastien Tarrago, qui était au stade pour le match.

« Ils s’insultaient très souvent. Pogba était au centre du match. Il y a eu notamment une altercation avec Rabiot. Pendant le tournoi, nous avons vu toutes les grandes équipes de Pogba. Mais personnellement, j’ai senti qu’il était catastrophique défensivement tout au long de l’Euro.



Paul Pogba et Adrien Rabiot se sont disputés après l’égalisation tardive de la Suisse (.)

‘Pavard a été réprimandé par [Raphael] Varane. Il [Pavard] m’a répondu “tu as raison mais je suis tout seul et Pogba s’en fout”. Varane est ensuite allé prévenir Pogba, qui a ensuite demandé à Pavard s’il avait un problème avec lui. Et tout cela s’est passé pendant le match.

Il a également été affirmé qu’il y avait des tensions entre Pogba et Deschamps, l’entraîneur de la France souhaitant que son équipe voie le match avec une avance de 3-1.

“Pendant un moment, il y a même eu des tensions entre Paul Pogba et l’entraîneur parce qu’ils n’étaient pas tout à fait d’accord tactiquement”, a déclaré Tarrago.

‘Deschamps a demandé à l’équipe d’être en sécurité pour maintenir le résultat à 3-1. Mais le milieu de terrain pensait qu’il devait continuer à attaquer. Bref, cette rencontre a été très tendue et à tous points de vue.

La mère de Rabiot, Véronique, a également été accusée d’avoir affronté les familles de Pogba et Mbappe qui étaient toutes assises dans les tribunes lors de la défaite de la France.

« Lors d’un affrontement entre Rabiot et Pogba, a-t-elle commenté. Ce qu’elle fait toujours beaucoup… et elle s’est fâchée contre la famille de Pogba », a déclaré Tarrago.

«Il a atteint un point de basculement avec le penalty manqué de Mbappe. Elle a estimé que c’était inacceptable pour la façon dont il a frappé le penalty à ce niveau et elle a espéré que la famille gronderait le joueur.

“Heureusement, les familles n’ont pas trop réagi mais c’était très compliqué.”

