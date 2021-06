Paul Pogba a été le MEILLEUR joueur de l’Euro 2020 alors que le formidable partenariat avec N’Golo Kante de Chelsea explique pourquoi la star de la France est tellement meilleure pour son pays que Manchester United

in

Ce n’est pas que Paul Pogba soit mauvais pour Manchester United, il est juste ridiculement bon pour la France.

Après l’avoir regardé ces cinq dernières années dans un maillot des Red Devils, vous ne le valoriseriez probablement pas à 89 millions de livres sterling – le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League.

La forme de Pogba peut être incohérente pour les Diables rouges

Mais regardez-le pour son pays à l’Euro 2020 et vous diriez que le Français vaut le double.

Malgré toutes les discussions sur Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, qui ont marqué les deux buts pour leurs équipes, Pogba était le meilleur joueur sur le terrain lors du match nul 2-2 contre le Portugal mercredi dernier.

Il a donné une autre masterclass au milieu de terrain et pourrait être en passe de remporter le titre de Joueur du tournoi à ce rythme.

C’est sa passe parfaitement synchronisée et défensive qui a permis à Benzema de donner l’avantage à la France, et Kylian Mbappe aurait dû marquer avec un ballon tout aussi brillant plus tôt dans le match.

Pogba a éclipsé Ronaldo malgré les deux pénalités de l’icône du Portugal

Bien sûr, c’est la passe extérieure du milieu de terrain de United qui a créé le seul but de la victoire de la France sur l’Allemagne, et son jeu général a été un plaisir à regarder.

Pogba a tellement failli marquer le beau but que son affichage contre le Portgual aurait mérité, échappant à son marqueur avec une habileté élégante au bord de la surface avant un effort de curling époustouflant qui a été en quelque sorte empêché par Rui Patricio.

Les fans de Man United se demanderont pourquoi le Français semble performer à un niveau différent pour son pays – la réponse est probablement N’Golo Kante à côté de lui.

Existe-t-il un partenariat de milieu de terrain plus complet dans le football mondial que Pogba x Kante ?

Le milieu de terrain de Chelsea est en passe de remporter des distinctions personnelles après avoir inspiré les Bleus à la gloire de la Ligue des champions, et il serait difficile de regarder derrière lui pour le Ballon d’Or si la France remportait l’Euro.

Avec Kante à ses côtés, Pogba porte une charge nettement plus légère au milieu de terrain, lui permettant de s’exprimer et de démontrer tout son potentiel créatif.

Incroyablement, les Blues n’ont jamais perdu lorsque Pogba et Kante commencent ensemble, dans une séquence de 30 matchs.

Et cette course ne semble pas se terminer de si tôt, si les Bleus sauvegardent leur étiquette de « favori » en remportant le titre de champion d’Europe à Wembley le 11 juillet.