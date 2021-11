Paul Pogba a peut-être joué son dernier match pour Man United avec une blessure, mais une sortie en janvier n’est pas envisageable selon Simon Jordan

Paul Pogba a peut-être joué son dernier match pour Manchester United, mais le milieu de terrain aura du mal à trouver quelqu’un qui lui versera des frais de transfert en janvier.

C’est selon Simon Jordan, qui parlait de la blessure de Pogba qui l’a exclu des deux prochains mois.

.

Si la blessure de Pogba le maintient hors de combat jusqu’à ce que la fenêtre de transfert s’ouvre, ce sera peut-être la dernière fois que nous le verrons sous un maillot United

.

Pogba était déjà hors d’action nationale après avoir reçu un carton rouge contre Liverpool

Le diagnostic précoce est une blessure à la cuisse pour le joueur de 28 ans qui a depuis posté sur Instagram en disant : « Comme vous pouvez le voir, je me suis un peu blessé. Espérons que ce ne soit pas trop mal.

L’accord du vainqueur de la Coupe du monde à Old Trafford expire l’été prochain, Pogba étant autorisé à discuter de la signature d’un accord de pré-contrat avec des clubs d’outre-mer en janvier, avant un éventuel transfert à la fin de la saison.

La blessure la plus récente de Pogba pourrait bien le mettre hors de combat jusqu’à l’ouverture de la fenêtre de transfert d’hiver le 1er janvier, ce qui laisse supposer qu’il pourrait ne plus être revu sous un maillot United.

.

Le long au revoir ? Pogba a été lié à un éloignement pendant une grande partie de sa carrière à United, et il semble enfin qu’un accord pourrait arriver

« Peut-être. Il y a de fortes chances que cela se produise », a déclaré l’animateur de talkSPORT Trevor Sinclair. « Cela dépend de Paul Pogba.

«Je pense juste que cela pourrait être un bon débarras pour Paul Pogba.

« [He has played] 143 matchs sur cinq ans, il n’a pas vraiment produit le niveau de cohérence, la grandeur et la qualité de star que Manchester United attendait d’un joueur de 90 millions de livres sterling.

« Ce que je dirais, c’est que le pendule a basculé maintenant avec Paul Pogba, vous regardez le pouvoir qu’il a maintenant et [Mino] Raiola son manager concernant son avenir, pour moi, je vais juste le dire, je ne serais pas surpris qu’un accord soit déjà conclu.

getty

L’agent de Pogba, Mino Raiola, est tout au sujet de l’argent et sera bien conscient d’un gros salaire si Pogba quitte United gratuitement

« Je pense qu’il y a eu d’énormes rumeurs selon lesquelles il se rendrait au Real Madrid, je ne serais pas surpris si la base de cet accord est déjà convenue et en janvier, cela sera publié.

« Ou il peut donner à Manchester United l’opportunité de le vendre tôt pour qu’il puisse aller chercher un peu de soleil tôt. »

Un autre animateur de talkSPORT, Simon Jordan, a convenu avec Sinclair que nous pourrions assister à la fin de Pogba à Old Trafford, mais une sortie en janvier n’est pas envisagée car les clubs préféreraient attendre qu’il devienne libre cet été.

« Je pense que le meilleur itinéraire avec les propriétaires avec Paul Pogba était de l’expédier il y a longtemps, il est à Manchester United depuis cinq ans », a déclaré Jordan.

.

Jordan est loin d’être un fan de Pogba avec le milieu de terrain une figure polarisante depuis sa signature pour United il y a cinq ans

.

Solskjaer a défendu Pogba mais n’aura peut-être pas le choix à ce sujet alors que le contrat du Français arrive à expiration

« Peut-être que s’il ne s’était pas fait expulser pour un défi ridicule au cours des deux ou trois derniers matchs, il aurait pu être utile à Ole Gunnar Solskjaer.

« Son agent s’agite depuis un certain temps, avec le pouvoir et le contrôle de Manchester United sur ses propres finances, je voudrais qu’il parte en janvier, je ne pense pas qu’il ait suffisamment mis de côté les 143 matchs qu’il a disputés en cinq ans.

«Je le vendrais autant que je peux obtenir pour lui, je pense en fait que c’est une aubaine, je pense que cela enlève un problème de moins sur la table.

« Personne n’achètera Pogba pour beaucoup d’argent en janvier, ce n’est pas nécessaire, vous restez assis là et vous dites » j’attendrai « .

« Pogba n’ira nulle part ailleurs parce que son agent dira: » vous aurez toute cette pâte dans votre prochain contrat « . »