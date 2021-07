Paul Pogba accusé d’avoir “perdu l’intrigue” lors de la sortie de la France à l’Euro 2020

Paul Pogba a été critiqué après la sortie de la France (Photo d’Alex Caparros – UEFA/UEFA via .)

Emannuel Petit a accusé Paul Pogba d’avoir “perdu l’intrigue” lors de la sortie des Championnats d’Europe de la France en Suisse.

Les vainqueurs de la Coupe du monde ont perdu une avance de deux buts dans les six dernières minutes et se sont retirés de la compétition après une défaite aux tirs au but contre les Suisses.

Pogba a marqué un but sensationnel en seconde période mais il s’est rendu coupable d’être trop désinvolte avec le ballon avant l’égalisation de la Suisse, ce qui a finalement coûté cher à l’équipe de Didier Deschamps.

Pogba s’est ensuite affronté avec le milieu de terrain Adrien Rabiot et la dispute aurait éclaté ailleurs avec la mère de l’as de la Juventus se disputant avec la famille de Pogba dans les tribunes.

Mais Petit dit que c’est Pogba qui a “perdu l’intrigue” alors que la France – les favoris du tournoi – s’est écrasée lors des huitièmes de finale.



Rabiot et Pogba se sont affrontés (Photo de Denis Doyle – UEFA/UEFA via .) Photographe : Denis Doyle – UEFA Fournisseur : UEFA via . Source : UEFA Copyright : Denis Doyle

“Je ne comprends pas vraiment ce qui est arrivé à la France contre la Suisse”, a déclaré Petit à PaddyPower.

« Pendant le match, nous n’avons bien joué que 20 minutes après que Lloris a arrêté le penalty. Après cela, nous avions l’air confiants et comme une bonne équipe.

«Mais ensuite, il y a eu un incident – ​​Pogba a perdu le ballon pour le deuxième but suisse – et la France s’est effondrée.

«Nous avons tout perdu. Concentration, esprit d’équipe, envie – et la cravate.

«Le pire de tout, nous avons commencé à nous battre sur le terrain entre nous.

« Il y a eu un gros accrochage entre Rabiot et Pogba, qui a perdu l’intrigue, après le deuxième but suisse et à partir de là, nous n’avions plus aucun contrôle, aucune confiance.

« Nous avions l’air moyen – c’est difficile à expliquer.

«Mbappe demandait plus de responsabilités avant le tournoi, et il y avait des histoires sur le fait de ne pas passer le ballon à Giroud.

«Il y a même eu des combats dans les tribunes entre Rabiot, Mbappe et les familles de Pogba après le deuxième but – la mère de Rabiot a déclaré que la grosse tête de Mbappe gâchait l’équipe.

« Ensuite, le penalty de Mbappe est sauvé lors de la fusillade.

«Nous avons regardé si loin de l’équipe vainqueur de la Coupe du monde.

« Cela me rappelle notre équipe en 2002, lorsque nous étions en phase de groupes de la Coupe du monde. C’est vraiment dommage parce que ça n’a pas besoin d’être comme ça.

