Paul Pogba, Alexandre Lacazette et Antonio Rudiger sont en tête de liste des bonnes affaires estivales potentielles alors que Man United, Chelsea, Liverpool et Arsenal envisagent des options avec l’expiration des contrats des joueurs

Nous ne sommes peut-être qu’à l’automne, mais les joueurs, les clubs et les agents anticipent déjà le mercato de l’été prochain.

Les contrats se terminent et pour plusieurs joueurs de premier plan de la Premier League, cela signifie que des décisions devront être prises dans les mois à venir.

Certaines stars de haut niveau sont confrontées à un avenir incertain en raison de leurs situations contractuelles

À partir du 1er janvier, les joueurs anglais peuvent signer un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers en vue de déménager l’été prochain, tandis que pour les équipes anglaises, janvier est également la dernière chance de récupérer des frais de transfert pour ceux qui sont en dernière année de leur contrats.

Cela signifie que l’incertitude règne parmi certains acteurs assez importants dans l’élite.

En plus des clubs à travers l’Europe, les équipes de Premier League surveilleront la situation de certains de ces joueurs, alors qui est en rupture de contrat l’été prochain et quelle est la situation de leur avenir ?

Voici 20 joueurs de Premier League qui font face à un avenir incertain.

Paul Pogba, Manchester United

.

Dans l’état actuel des choses, ce sera la dernière saison de Pogba à Man United

Il ne se passe pas un jour sans que le milieu de terrain français ne remplisse les dernières pages des journaux nationaux.

Mino Raiola a laissé la porte très ouverte concernant un éloignement d’Old Trafford avec la Juventus et le Real Madrid passionnés par Pogba, d’autant plus qu’il est récemment tombé en disgrâce à Old Trafford.

Cependant, United fera tout son possible pour éviter de le perdre pour rien pour la deuxième fois.

Andreas Christensen, Chelsea

Christensen est devenu une véritable élite sous la direction de Tuchel

Le défenseur danois serait une véritable aubaine s’il était disponible gratuitement l’été prochain.

Christensen a déjà fait 10 apparitions pour l’équipe de Thomas Tuchel, ce qui montre à quel point il est digne de confiance à Stamford Bridge.

Avec des rumeurs selon lesquelles un nouvel accord potentiel pourrait être en vue, il sera intéressant de voir comment celui-ci progresse étant donné que les clubs non anglais peuvent l’approcher pour un accord de pré-contrat en janvier.

James Tarkowski, Burnley

.

Tarkowski pourrait être dans sa dernière saison avec Burnley

L’homme de Burnley ne manquera pas de prétendants potentiels à l’approche des six derniers mois de son contrat.

Le joueur de 28 ans a été l’un des joueurs les plus fiables de Sean Dyche ces dernières années avec West Ham précédemment lié à un déménagement.

Newcastle United a été enthousiaste plus récemment et s’il décide de quitter Turf Moor, il aura certainement une poignée de clubs de Premier League intéressés.

Alexandre Lacazette, Arsenal

.

Lacazette a connu un regain de forme ces dernières semaines

Il semble de plus en plus probable que le Français parte à la fin de la saison.

Lacazette était tombé en disgrâce sous Mikel Arteta au cours des derniers mois et sans nouveau contrat convenu, il semble que l’écriture soit sur le mur concernant son avenir.

Cela dit, l’attaquant a vraiment impressionné pour Arsenal ces dernières semaines, mais il est probable qu’il ne s’agisse que d’un gain à court terme pour les Gunners avant de passer à autre chose.

Jesse Lingard, Man United

.

Lingard n’a disputé que quatre matches de remplacement en Premier League

Un joueur qui a été fortement pressenti pour passer au cours de l’été.

Lingard a brillé pour West Ham United la saison dernière et est revenu à Manchester United en tant que joueur qui avait retrouvé son étincelle.

Malheureusement, les opportunités pour la première équipe ont été difficiles à trouver et le joueur pourrait donc envisager de partir pour une action plus régulière ailleurs.

Todd Cantwell, Norwich

.

Cantwell est l’un des joueurs les plus excitants de Norwich City

L’un des rares joueurs de Norwich City à susciter l’intérêt de l’élite l’été prochain.

Le milieu de terrain a eu du mal à être en forme ce trimestre, mais compte tenu de l’intérêt passé de Leeds United, c’est un joueur qui pourrait envisager de passer à autre chose si les Canaries tombaient.

Cela dit, l’équipe de Daniel Farke a la possibilité de prolonger son contrat, donc ils chercheront très probablement à l’utiliser.

Edinson Cavani, Man United

.

Cavani sera frustré par le manque d’action de match qu’il a eu ce trimestre

Un joueur qui a certainement été victime de l’arrivée de Cristiano Ronaldo.

Cavani a été un peu un joueur de Manchester United ce trimestre et étant donné qu’il est à l’automne de sa carrière, l’accent sera sûrement mis sur l’action régulière de la première équipe.

À moins que quelque chose ne change de manière significative, ce serait une énorme surprise de le voir rester dans les parages.

Antonio Rudiger, Chelsea

.

Rudiger écoute les offres de Chelsea, mais leurs évaluations sur un nouveau contrat sont loin

Cela a été un sacré 12 mois pour le défenseur allemand.

L’année dernière, Rudiger semblait être excédentaire par rapport aux besoins et était lié à un déménagement à West Ham alors que Chelsea cherchait à réduire son équipe.

Maintenant, il est sans doute le meilleur défenseur central de Chelsea et ils feront tout leur possible pour le garder à Stamford Bridge au-delà de la fin de la saison.

Sean Longstaff, Newcastle United

. – .

Sean Longstaff a lutté pour la forme cette saison

Le milieu de terrain est certainement très apprécié des supporters en tant que fan de Newcastle d’enfance qui joue certainement pour le badge.

Cependant, avec un nouveau propriétaire à bord, cela signifie qu’une grande décision devra peut-être être prise.

Longstaff voudra rester dans les parages, mais une décision sur son avenir ne sera probablement prise que lorsque la nouvelle structure du club sera fermement en place.

César Azpilicueta, Chelsea

.

Azpilicueta fait partie du mobilier de Stamford Bridge

Le défenseur expérimenté fait partie du mobilier de Stamford Bridge.

Azpilicueta est un précieux joueur de première équipe pour Thomas Tuchel et pendant que cela continue, il semble extrêmement peu probable que les Bleus lui permettent de partir.

Il a été question d’un nouveau contrat pour l’Espagnol et ce serait donc une grande surprise de le voir partir l’été prochain.

Chambres Calum, Arsenal

. – .

Chambers est tombé dans l’ordre hiérarchique sous Mikel Arteta

Un joueur qui pourrait bien bénéficier d’un nouveau challenge.

Mikel Arteta supervise une énorme transformation à l’Emirates Stadium qui a vu le défenseur central tomber dans la hiérarchie.

Sans parler d’un nouveau contrat, cela suggère que le joueur pourrait être un candidat pour passer l’été prochain.

Eddie Nketiah, Arsenal

.

Nketiah est un talent prometteur mais a besoin d’un football régulier pour s’assurer qu’il le réalise

Le jeune attaquant pourrait avoir de grandes décisions au cours des prochains mois.

Il est apparu que la carrière de Nketiah à Arsenal était terminée après avoir baissé la hiérarchie ces derniers mois.

Il a fait un retour aux buts lors de la Coupe Carabao contre Leeds United et avec Mikel Arteta louant ses capacités, il y a toutes les chances qu’il puisse rester dans le nord de Londres.

Mohamed Elneny, Arsenal

.

Il semble qu’Elneny restera à Arsenal jusqu’à la fenêtre de transfert de janvier au moins

Un joueur qui pourrait bien évoluer en fin de saison.

L’international égyptien est un joueur marginal sous Mikel Arteta et avec les Gunners qui cherchent à amener la prochaine génération de joueurs, il pourrait être quelqu’un qui est considéré comme excédentaire par rapport aux besoins.

À 29 ans, le football en équipe première sera une priorité pour Elneny et cela signifie qu’une grande décision devra être prise.

Hugo Lloris, Tottenham

. – Piscine

Lloris aura passé 10 ans avec les Spurs d’ici l’été prochain

Le gardien expérimenté est l’un des joueurs les plus en vue en fin de contrat.

Lloris est le capitaine de Tottenham, mais avec l’équipe qui a besoin d’un nouveau souffle, il reste à voir ce que l’avenir nous réserve.

Cela fera 10 ans au club pour Lloris l’été prochain et peut-être que la décision sera prise qu’il a besoin d’un nouveau défi.

Teemu Pukki, Norwich

. ou concédants de licence

Teemu Pukki est l’homme vedette de Norwich depuis son arrivée en 2018

Le joueur de 31 ans aura de grandes décisions à prendre au cours des prochains mois.

Pukki est l’homme principal de Norwich City depuis son arrivée en 2018, mais si le club devait être relégué, cela signifierait un nouveau pas en arrière dans le championnat.

L’international finlandais est capable de jouer dans l’une des ligues d’élite européennes et cette saison pourrait donc être cruciale.

Palais de cristal Jordan Ayew

.

Ayew a été un acteur clé sous Patrick Vieira

Le joueur de 30 ans a certainement impressionné l’équipe de Patrick Vieira cette saison.

Palace ressemble à l’une des équipes les plus excitantes de la Premier League car elle se concentre sur les jeunes talents à fort potentiel et cela pourrait signifier qu’une décision est prise concernant Ayew.

Il y a forcément un intérêt pour Ayew et cela signifie qu’une décision peut ne pas être prise avant la fin de la campagne.

Pontus Jansson, Brentford

. – .

Jansson a joué un rôle essentiel dans le succès de Thomas Frank ce trimestre

Le joueur de 30 ans a été un interprète colossal pour l’équipe de Thomas Frank cette saison.

Jansson est le skipper de Brentford et a vraiment donné l’exemple avec l’équipe prenant un bon départ dans la vie en Premier League.

Ce serait une grosse surprise de voir le joueur évoluer sur ce mandat, à moins qu’il ne reçoive un gros intérêt d’ailleurs.

Juan Mata, Manchester United

Juan Mata devrait rentrer en Espagne à l’expiration de son contrat

Un joueur qui a été un excellent joueur en Premier League pour Chelsea et United.

Malheureusement, il semble que les jours de l’Espagnol à Old Trafford soient comptés.

Mata est tombé dans l’ordre hiérarchique et ce serait donc une grande surprise si le joueur se voyait proposer de nouvelles conditions avec l’équipe de Solskjaer.

Andriy Yarmolenko, West Ham

.

Yarmolenko a été signé par West Ham en 2018 pour 17,5 millions de livres sterling

L’international ukrainien a certainement été victime de la belle forme de la ligne offensive de West Ham.

Avec un contrat qui expire l’été prochain, le joueur de 31 ans est quelqu’un qui semble peu susceptible de signer un nouveau contrat au London Stadium.

West Ham a besoin d’un nouvel attaquant et peut-être que le déchargement de l’attaquant fera place à un nouvel ajout.

James Milner, Liverpool

Milner est l’un des artistes les plus fiables de Jurgen Klopp

Le joueur expérimenté est toujours un membre essentiel de l’équipe de Jurgen Klopp.

Bien qu’il ne joue peut-être pas dans tous les matchs de Liverpool, Milner est toujours considéré comme une figure centrale à laquelle on fait souvent confiance lors des matchs les plus importants du club.

Le joueur de 35 ans est toujours en très bonne condition et il ne serait donc pas surprenant de voir les Reds lui proposer un nouveau contrat.