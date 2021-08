Paul Pogba, assistant luxe pour Solskjaer

17/08/2021 à 09h00 CEST

Le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, est entré dans l’histoire de la Premier League en distribuant un total de quatre passes décisives lors des débuts de l’équipe. Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont battu (5-1) Leeds United de Marcelo Bielsa à Old Trafford avec une tour de chapeau par Bruno Fernandes qui les hisse en haut de tableau dès le premier jour.

Le Français, qui était un acteur majeur sur la liste de Didier Deschamps avec la France au Championnat d’Europe, a commencé la saison comme un coup de feu. Il a aidé sur les trois premiers buts des Diables rouges et aussi sur le dernier, devenu historique : jamais un joueur de Manchester United n’avait distribué de quatrièmes passes décisives dans le même match de Premier League..

4 – Paul Pogba est le 7e joueur différent à enregistrer quatre passes décisives en un seul match de Premier League, et le premier joueur de Man Utd à le faire. Le Français n’a fait que trois passes décisives lors de ses 26 matches de championnat au total la saison dernière. Fantastique. #MUNLEE – OptaJoe (@OptaJoe) 14 août 2021

Avec sa belle performance lors de ses débuts en championnat, il a déjà amélioré son record de passes décisives par rapport à la saison dernière (3) et est devenu le septième joueur à atteindre ce record lors d’un même match dans l’histoire de la Premier League.. Seul Luis Antonio Valencia avait atteint trois passes décisives en décembre 2011 contre les Wolves.

Bruno Fernandes – Pogba, un grand air

Le milieu de terrain français a inscrit deux de ses trois buts contre Leeds United pour l’attaquant portugais. La connexion entre deux des joueurs les plus importants pour Ole Gunnar Solskjaer est totale et Manchester United a déjà soumis sa candidature pour le titre Premier après avoir terminé deuxième la saison dernière.

Bruno Fernandes et Paul Pogba ont tous deux réalisé un record commun : C’est la troisième fois dans l’histoire de Manchester United que deux joueurs marquent au moins trois buts et distribuent trois passes décisives dans le même match.. Seuls Rooney et Young l’avaient fait en 2011 et Cole et Solskjaer lui-même en 1997.