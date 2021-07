Paul Pogba avait été joueur du tournoi jusqu’à la sortie de la France, proclame Wayne Rooney .

in

La légende anglaise Wayne Rooney pense que Paul Pogba aurait été le joueur du tournoi si la France n’avait pas été éliminée dès le tout premier tour des huitièmes de finale. Les Blues ont été éliminés dans des circonstances choquantes après avoir perdu une séance de tirs au but contre la Suisse en huitièmes de finale.

Avec la France entrant dans l’Euro 2020 en tant que championne du monde en titre et l’une des favorites pour soulever le trophée, beaucoup s’attendaient à ce que Les Blues se rendent jusqu’en finale. Cependant, ils se sont écrasés en huitièmes de finale contre la Suisse après une séance de tirs au but dramatique avec le coup de pied décisif de Kylian Mbappe sauvé par Yann Sommer. Cette défaite a beaucoup choqué et a vu l’équipe de Didier Deschamps éliminée dès le premier tour des huitièmes de finale.

Pourtant, malgré cela, les performances de Paul Pogba ont fait l’objet d’éloges avec le milieu de terrain de Manchester United florissant au cœur du milieu de terrain français. Il a même vu Wayne Rooney admettre que le milieu de terrain aurait pu remporter le titre de joueur du tournoi si la France n’avait pas été éliminée. Rooney a également ajouté qu’il souhaitait que la France soulève l’Euro 2020 et que leur élimination ait été une énorme déception pour de nombreux fans.

“Comme beaucoup de gens, je pensais que les Français seraient champions et en tant qu’équipe, ils ont été une énorme déception. C’était une honte particulière pour Paul Pogba. Il avait été le joueur du tournoi jusqu’à ce qu’ils sortent », a écrit Rooney dans sa chronique pour le Sunday Times.

« Les passes [he] joué pour Karim Benzema et Kylian Mbappe étaient incroyables. Cela l’a aidé d’avoir N’Golo Kante comme partenaire de milieu de terrain, mais je pense que la principale raison pour laquelle les performances de Paul étaient si bonnes était son positionnement.

“Il jouait plus profondément que nous ne le voyons normalement pour Manchester United et cela signifiait qu’il était capable de ramasser le ballon dans les zones du terrain où il avait le temps et la place pour faire une passe.”

